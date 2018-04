SV Granheim will vor heimischem Publikum punkten

Die Frauenteams der Region haben am Wochenende knifflige Aufgaben zu lösen. So müssen sich die Verbandsliga-Kickerinnen aus Granheim dem Tabellendritten aus Frommern stellen. Die SG Griesingen empfängt den Tabellendritten aus Lautertal. In der Bezirksliga trifft der SV Granheim II auf seinen direkten Tabellennachbarn aus Uttenweiler II. Einzig Kreisligist Ennahofen geht als klarer Favorit in das Spiel gegen den SV Langenenslingen.

Verbandsliga:

SV Granheim - TSV Frommern (So, 11Uhr) - Erneut trifft der SV Granheim auf eine Mannschaft des oberen Tabellendrittels. „Es wird keine einfache Aufgabe gegen den momentanen Tabellendritten zu bestehen“, sagt SVG-Trainer Steffen Kemedinger. Mit Blick auf das Vorrundenspiel stellte Kemedinger allerdings fest, dass „wir in dem Spiel nicht schlechter als Frommern waren“. Das Hinrundenspiel endete mit einer 1:2-Niederlage der Granheimerinnen. Vor heimischem Publikum will die Mannschaft nun punkten.

Landesliga:

VfL Munderkingen - SV Uttenweiler (So, 13Uhr) - Klares Ziel von VfL-Trainer Christian Zittrell ist es, einen Sieg einzufahren und sich damit die Möglichkeit beizubehalten, das untere Tabellendrittel verlassen zu können. Erneut steht der VfL Munderkingen also unter Druck. Allerdings steht dem VfL-Trainer nur ein „knapp besetzter Kader“ zur Verfügung. Hinter dem Einsatz von Valentina Miele steht noch ein Fragezeichen. Der VfL will defensiv in das Spiel starten und auf Konter spielen.

Regionenliga:

TV Derendingen II - SG Altheim (Sa, 18 Uhr) - Gegen den Tabellenneunten aus Derendingen II übernimmt die SG Altheim als Tabellenführer die Favoritenrolle. Allerdings ist der Gegner für SGA-Trainer Gerhard Kottmann schwer einzuschätzen, da dessen Kader oft variiere. „Wir müssen gewinnen, egal wer kommt, um an der Tabellenspitze zu bleiben.“

SG Griesingen - SV Lautertal 2017 (So, 11 Uhr) - Nach dem Derby am vergangenen Wochenende empfängt die SG Griesingen den Tabellendritten aus Lautertal. Für die Mannschaft um SGG-Trainer Alex Knapp gilt es, an die kämpferische Leistung vom Derby anzuknüpfen, um etwas Zählbares aus dem Spiel mitzunehmen. Das Hinrundenspiel entschied der SV Lautertal 2017 mit 3:0 für sich.

Bezirksliga:

SV Granheim II - SV Uttenweiler II (Sa, 16 Uhr) - Im Duell der beiden Tabellennachbarn gibt es laut SVG-Trainer Reinhold Oßwald keinen Favoriten. „Die Tagesform der beiden Mannschaften wird entscheiden“, so Oßwald. Der SV Granheim II ist lediglich einen Punkt hinter dem SV Uttenweiler II und will den Gegner, trotz personeller Engpässe, in der Tabelle zu überholen.

SGM Fulgenstadt - SG Öpfingen (So, 10:30 Uhr) - Im ersten Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams ist die SG Öpfingen zu Gast beim Tabellenzweiten aus Fulgenstadt. SGÖ-Trainer Hasan Dönmez möchte spielerisch überzeugen und durch ein Offensivpressing den Gastgeber unter Druck setzen. Für das Spiel wird dem Öpfinger Kader unter anderem Verena Bitterle fehlen.

SGM Munderkingen II/Unterstadion - FV Weithart (So, 10:30 Uhr) - Nach dem 1:1 in der vergangenen Woche gegen das Tabellenschlusslicht aus Sigmaringen, empfängt die SGM Munderkingen II/Unterstadion den Tabellendritten aus Weithart. VfL-Trainer Christian Zittrell ist mit seiner Mannschaft auf einen Punktgewinn aus.

Kreisliga:

SV Langenenslingen - BSV Ennahofen (So, 10:30 Uhr) - Der BSV geht trotz personeller Engpässe als Favorit in das Spiel gegen den SV Langenenslingen. Bereits aus den beiden Vorrundenspielen konnte der BSV mit einem 5:0 und einem 6:1 Sieg eine positive Bilanz ziehen.

SG Dettingen – ist spielfrei.