SV Granheim wiederholt seinen Vorjahreserfolg

Wie schon 2017 hat sich der SV Granheim erneut für die Endrunde der Hallenfußball-Verbandsmeisterschaft qualifiziert. Der Verbandsligist sicherte sich als Dritter des Vorrundenturniers in Hochdorf das Weiterkommen. Ausgeschieden ist dagegen die SG Altheim, die in Hochdorf in ihrer Gruppe zwei Unentschieden erzielte, aber ohne Sieg blieb.

Gruppe A: Ohne Gegentor beendete der SV Granheim die Vorrundengruppe A, womit der Verbandsligist auch den Oberligisten TSV Tettnang hinter sich ließ. Danach sah es zunächst nicht aus. Der Hallenmeister des Bezirks Donau erzielte in seinen ersten drei Spielen nur einen Sieg (3:0 gegen den Bezirksligisten Laupertshausen) und kam gegen den Landesliga-Spitzenreiter FV Asch-Sonderbuch und den Regionenligisten TSF Ludwigsfeld nicht über ein 0:0 hinaus. In den entscheidenden Begegnungen war der SVG dann aber hellwach: Zunächst schlug Granheim den Oberligisten Tettnang mit 2:0 und sicherte sich dann im letzten Spiel der Gruppe A mit einem weiteren 2:0-Erfolg gegen den Regionenligisten SGM Haslach/Wangen den Gruppensieg. Tettang zog als Zweiter in die Vorschlussrunde ein.

Gruppe B: Personell knapp besetzt trat die SG Altheim an, in seinen ersten Spielen hatte der Regionenligist keine Auswechselspielerin. Ihre erste Partie in der Vorrundengruppe B, die wegen der kurzfristigen Absage des Kreisligisten FG Wilhelmsdorf/Riedhausen/Zußdorf nur aus fünf statt sechs Teams bestand, verlor Altheim gegen den Verbandsligisten SV Jungingen mit 0:3. Auch dem Oberligisten FV Bellenberg musste sich die SG geschlagen geben (0:2), womit eine Halbfinalteilnahme früh in weite Ferne rückte. Altheim ließ das Turnier aber nicht auslaufen, sondern erkämpfte sich in den Partien gegen die Regionenligisten Tettnang II und Alberweiler II jeweils einen Punkt. Mit dem 0:0 im letzten Gruppenspiel gegen die Regionalliga-Reserve Alberweiler II vereitelte Altheim dem Gegner den noch möglichen Halbfinaleinzug. Somit setzten sich auch in dieser Gruppe die Favoriten durch, Verbandsligist Jungingen als Gruppensieger und Oberligist Bellenberg erreichten das Halbfinale.

Halbfinale: Der SV Granheim war auf Augenhöhe mit dem höherklassigen FV Bellenberg, in der regulären Spielzeit fiel kein Treffer. Im Sechs-Meter-Schießen war dann der Oberligist das glücklichere Team und Granheim verpasste durch das 1:3 nicht nur den Finaleinzug, sondern auch die vorzeitige Qualifikation für die WFV-Endrunde. Im zweiten Halbfinalspiel setzte sich ebenfalls der Oberligist durch, Tettnang setzte sich gegen Jungingen aber ebenfalls erst im Sechs-Meter-Schießen durch (6:5).

Spiel um Platz 3: Das Platzierungsspiel war bedeutender als das Finale, denn es ging um das dritte Ticket für das Verbandsfinale am 18. Februar in Zuffenhausen. Im Duell der Verbandsligisten Granheim und Jungingen war der SVG, der kürzlich beim Turnier in Blautal dem Gegner im Endspiel unterlegen war, das bessere Team und gewann durch Tore von Konstanze Kohnle und Lisa Pfänder mit 2:0. Damit hatte der SVG sein Ziel erreicht und den Vorjahreserfolg wiederholt.

Endspiel: Das Finale der für die WFV-Endrunde bereits qualifizierten Oberligisten Tettnang und Bellenberg entschied der SVT mit 3:0 für sich.