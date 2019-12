SV Granheim stimmt auf Weihnachten ein

Der SV Granheim hat die Besucher der jährlichen Weihnachtsfeier mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm begeistert. Außerdem wurden zahlreiche Vereinsmitglieder für besondere und langjährige Tätigkeiten im Verein geehrt.

Nachdem Markus Platt, Vorsitzender für Öffentlichkeitsarbeit, die Besucher in der vollbesetzten Alb-Halle in Granheim begrüßt hatte, eröffnete die Kinderturngruppe mit Kindern im Alter von fünf bis sieben Jahren unter der Leitung von Bettina Uhl und ihrem Team das Rahmenprogramm der Granheimer Weihnachtsfeier. Die Kinder stimmten die Gäste mit einer Darbietung des Lieds „Strahle helles Kerzenlicht“ auf die weihnachtliche Zeit ein und führten darüber hinaus einen Balanceakt vor. Danach trug Natalie Wenger eine Weihnachtsgeschichte über die verschiedenen teils rührenden, aber auch lustigen Wünsche von Kindern vor.

Nachdem jeder Besucher in der Alb-Halle das Weihnachtsmenü aus Alb-Linsen, Spätzle und Würstle gegessen hatte, starteten die Kinder der Turngruppe für Sieben- bis 15-Jährige mit einem kurzen peppigen Tanz in ihre Choreografie. Sie zeigten unter anderem Trampolinsprünge die sie im vergangenen Jahr gelernt hatten. Einstudiert wurde der Auftritt von Theresa Huber und Sina Dreher. Bevor verschiedene Mitglieder des Vereins geehrt wurden, legten die Fußballmädchen der C-Jugend unter der Leitung von Nancy Oßwald einen Showtanz ein. Im Anschluss an die Ehrungen begeisterten die Granheimer Fußballer unter der Leitung von Sandra Locher die Besucher mit einem Show-Tanz mit Leuchtstäben. Ingo Schuster, Vorsitzender für Sportbetrieb, begleitete das Bühnenprogramm und unterhielt die Gäste nicht nur mit lustigen Sprüchen, sondern auch mit kleinen Interviews der aufgetretenen Kindern und Jugendlichen.

Markus Platt, Vorsitzender für Öffentlichkeitsarbeit, rundete das Bühnenprogramm mit dankenden Worten an alle gekommenen Besucher und vor allem an die ehrenamtlichen Helfer des Vereins ab und wünschte allen eine besinnliche Weihnachtszeit.

Mit seinen Schlussworten eröffnete Platt gleichzeitig die traditionelle Tombola. Sowohl Kinder, als auch ältere Gäste der Weihnachtsfeier erfreuten sich an den gewonnenen Preisen. In geselliger Stimmung klang die Granheimer Weihnachtsfeier zu später Stunde aus.