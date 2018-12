SV Granheim ehrt verdiente Mitglieder

Der SV Granheim hat die Besucher der jährlichen Weihnachtsfeier mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm begeistert. Außerdem wurden verschiedene Vereinsmitglieder für besondere und langjährige Tätigkeiten im Verein geehrt.

Nach begrüßenden Worten des Vorsitzenden für Sportbetrieb, Ingo Schuster, eröffnete die Kinderturngruppe mit Kindern im Alter von fünf bis sieben Jahren unter der Leitung von Bettina Uhl, Anja Huber und Natalie Scherb das Rahmenprogramm der Granheimer Weihnachtsfeier. Danach trug Monika Marmor ein besinnliches Weihnachtsgedicht für die Besucher der Weihnachtsfeier vor.

Nachdem jeder Besucher in der Alb-Halle das Weihnachtsmenü aus Alb-Linsen, Spätzle und Würstle gegessen hatte, wurde sich sportlich betätigt. Natalie Wenger animierte mit ihrer Workout-Gruppe auf der Bühne alle Besucher zum Mitmachen. So musste auch Vorsitzender Schuster an die Hanteln und unter anderem Bierkrüge stemmen. Nach der sportlichen Einlage folgte ein Show-Tanz der Fußball C-Juniorinnen unter der Leitung von Nancy Oßwald.

Nachdem verschiedene Vereinsmitglieder vom Vorsitzenden Ingo Schuster und WFV-Beauftragter Martin Teufel geehrt wurden, begeisterten die Fußball-Herren unter der Leitung von Sandra Locher mit einer Tanzeinlage und einem ganz besonderen Glockenspiel die Zuschauer.

Der Vorsitzende Ingo Schuster bedankte sich zum Ende des offiziellen Rahmenprogramms bei allen ehrenamtlichen Helfern im Verein und wünscht allen Mitgliedern eine besinnliche Weihnachtszeit. Mit seinem Schlusswort eröffnete Schuster gleichzeitig die traditionelle Tombola. An den gewonnenen Preisen erfreuten sich sowohl Kinder als auch ältere Gäste der Weihnachtsfeier. In gemütlicher Stimmung klang die Granheimer Weihnachtsfeier in den Abendstunden aus.

Die WFV-Verbands–Ehrennadel für zehnjährige aktive Mitarbeit und besondere Verdienste im Fußballbereich und im Vereinsausschuss in Bronze erhielten Bernd Schleker und Ingo Schuster. Für fünfjährige Trainertätigkeit im Jugendbereich wurden Nancy Oßwald und Ralf Meyer die Bronzene WFV–Jugendleiter-Ehrennadel überreicht. Die WFV–Spieler–Ehrennadel in Bronze wurde Bernd Schleker für 20 Jahre aktive Fußballzeit und in Silber Martin Marmor für 25 Jahre aktive Fußballzeit überreicht. Silvia Mayer erhielt die Verbandsehrennadel in Bronze vom Schwäbischen Turnerbund für fünfjährige Verdienste im Verein.

Die Vereinsehrennadel in Bronze für eine zehnjährige aktive Tätigkeit als Fußballspieler, Turner oder in einem Ehrenamt für den SV Granheim erhielten Andreas Rapp, Marcel Wohlleb und Peter Wohlleb. Die Vereinsehrennadel in Silber für 15-Jährige aktive Tätigkeit wurde RenevVan Stichel, Christian Reger, Daniel Faßnacht, Josef Missel und Julia Auerswald überreicht. Für 25 Jahre aktive Tätigkeit wurden Martin Marmor und Roland Eisele mit der Goldenen Vereinsehrennadel geehrt.

Ehrungen für geleistete Pflichtspiele im aktiven Fußballbereich erhielten Lisa Pfänder, Daniela Windauer und Michael Bross für jeweils 150 Spiele. Für 200 geleistete Spiele wurden Christoph Heilig und Christian Reger geehrt.

Michael Reiser erhielt eine Ehrung für 300 geleistete Pflichtspiele. Für 350 Pflichtspiele wurden Roland Eisele und Bernd Schleker geehrt. Mit 400 Pflichtspielen erhielt Martin Marmor eine besondere Ehrung.