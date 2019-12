Suzanne von Borsody liest Melancholie

Ein wenig von der Freude, die Plüschschwein Erika überall verbreitet hat, spiegelte sich nach der Lesung von Suzanne von Borsody in der Ehinger Lindenhalle auf den Gesichtern der meist weiblichen Besucher wider. Mit einem Lächeln auf den Lippen gingen sie heim.

„Erika oder verborgene Sinn des Lebens“ hat Elke Heidenreich ihre heiter-melancholische Geschichte betitelt, die Suzanne von Borsody mit ihrer schönen dunklen Stimme gelesen oder besser gesagt inszeniert hat. Musikalisch begleitet wurde sie dabei vom Trio Amante della Musica.

Die Ich-Erzählerin Betty zieht eine vorweihnachtlich trübe Bilanz. „Es war, als hätte ich zu leben vergessen“, sagt sie völlig erschöpft über ihr stressiges Leben. Wie eine kleine Oase in einer Schneekugel kommt ihr da die Einladung ihres früheren Partners Franz nach Lugano für die Feiertage vor. Als Geschenk will sie ihm elsässischen Senf, korkverschlossen aus dem KaDeWe in Berlin, mitbringen. Ein wundervoller Song über die Perversität des Westens, ausgedrückt durch 100 Sorten Senf – ein Symbol für das degenerierte Berlin – folgt, die Musiker spielen dazu „Kling, Glöckchen, kling“. Doch bis zum Senf kommt Betty gar nicht. Ein riesiges rosa Plüschschein zieht sie in ihren Bann und musste trotz des exorbitanten Preises von 678 Euro gekauft werden. Franz soll es zu Weihnachten bekommen. Betty tauft das Tier Erika, es zwingt die Menschen in ihrer Gegenwart geradezu zum Lächeln, stellt sie schnell fest, sie werden zutraulich und freundlich – brummige Taxifahrer oder arrogante Stewardessen, Erika schafft sie alle. Im Flughafen verbreitet Erika eine freundliche Atmosphäre, quarkige Kinder werden zutraulich und lieb. Im Flieger darf Erika in die erste Klasse, Betty muss in der Holzklasse bleiben. „Stille Nacht“ spielen die Musiker dazu. „Die ganze verkrampfte Stimmung bei der Zwischenlandung in Frankfurt – Erika schafft Verzauberung, vermittelt mehr Frieden als sämtliche Prediger in der Mitternachtsmesse“, erzählt Suzanne von Borsody. Im italienischen Flieger ist sie sowieso der Star, hat alle mit milder Laune übergossen, heißt es weiter. Ebenso auf der Zugfahrt von Mailand nach Lugano. Dort auf dem Bahnsteig wartet Franz. Doch sein Anblick frustriert Betty völlig, der Gedanke, das Bett mit ihm zu teilen und, noch schlimmer, Erika bei ihm zu lassen, erscheint ihr unmöglich. „Ich fuhr zu einem Mann, mit dem ich fertig war“, sagt sie und bleibt im Zug sitzen, fährt mit Erika nach Bellinzona weiter. Die Zimmersuche dort wird schwierig, „chiuso“ steht überall – geschlossen. Doch in einer Pension brennt Licht. Mürrisch macht ein dicker Mann ihr auf, widerwillig lässt er sie ein. Auch hier weicht Erika die Stimmung auf, man trinkt Wein, isst miteinander.

Nach viel Wein und Grappa erzählt der dicke Mann Franco Betty seine Geschichte, die Frau hat ihn wegen eines Barbiers zusammen mit der Tochter verlassen. Er streichelt Erika. „Meine Frau war auch so dick und rosa und weich“, sagt er weinend über Erika gebeugt. Alkoholselig schlafen Franco mit Erika im Arm und Betty am Küchentisch ein. Betty wacht zuerst auf. Leise schleicht sie sich aus der Küche und sagt Abschied nehmend „Tröste ihn, du kannst das. Alles Gute, Erika“ und geht zum Bahnhof. Meisterhaft hat Suzanne von Borsody den Charakteren von Elke Heidenreich Leben verliehen – es war ein großartiger Abend mit der bekannten Schauspielerin.