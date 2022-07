Südwestmetall mit dem Truck in Ehingen

Erstmalig findet die Messe „Top Job“ in diesem Jahr an zwei Tagen statt, nämlich am MIttwoch, 13. Juli, von 17 bis 20 Uhr und am Donnerstag, 14. Juli, von 8.30 Uhr bis 13 Uhr. Zu diesen Zeiten wird der Infotruck der Metall- und Elektroindustrie (kurz M+E) auf dem Ehinger Marktplatz für Interessierte offenstehen. „In unserem Infotruck können Jugendliche an verschiedenen Exponaten selbst praktische Erfahrung sammeln“, sagte Götz Maier, Geschäftsführer von Südwestmetall in Ulm. „Wir begrüßen es, dass die Top Job mit der Öffnung am Abend gezielt auch Eltern anspricht, die bei der Unterstützung ihrer Kinder in der Berufswahl eine große Rolle spielen“, so Maier weiter. Neben dem Besuch auf dem Marktplatz wird der M+E-Infotruck am Montag, 11. Juli, und Dienstag, 12. Juli, an der Ehinger Längenfeld Schule im Einsatz sein.