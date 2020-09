Süds vierfacher Jubel – Pöschls Viererpack

Lange hatten die Spieler des SSV Ehingen-Süd in der Fußball-Verbandsliga auf den Torjubel verzichten müssen, ehe es gegen Essingen wieder reichlich Grund dafür gab. Nach drei ebenso tor- wie sieglosen Begegnungen gelang den Kirchbierlingern zu Hause ein 4:0 gegen den TSV Essingen, der als Spitzenreiter angereist war, es danach aber nicht mehr war. „Toll, dass wir den Tabellenführer geschlagen haben“, sagte Süd-Trainer Michael Bochtler. Noch erfreulicher für ihn war aber, dass seine Mannschaft von Beginn an und bis zum Abpfiff mit Biss und Einsatzfreude zu Werke ging.

Erfreulich auch für Süd, dass in Außenverteidiger Marvin Schmid und Offensivspieler Filip Sapina zwei wichtige Spieler wieder dabei waren und dass Timo Barwan, in den vergangenen Wochen und Monaten phasenweise durch Verletzungen gebremst, gegen Essingen mal wieder bewies, dass er ein Mann für besondere Taten in wichtigen Momenten ist. Sein direkt verwandelter Freistoß zum 2:0 nach etwas mehr als einer halben Stunde war ein starker Dämpfer für den Gegner. In der Schlussviertelstunde vor der Halbzeit war der TSV nicht mehr so zwingend wie zuvor, doch dass die Gäste noch nicht geschlagen waren, bewiesen sie nach Wiederanpfiff. Nicht mal drei Minuten waren gespielt, da vergab Niklas Groiß eine glaskare Chance. „Wenn da das 2:1 fällt, wird es nochmal richtig eng“, sagte Bochtler. Doch Essingen traf weder in dieser Szene noch danach – anders als Süd. Nach etwas mehr als 63 Minuten schoss Aaron Akhabue das 3:0. Es war die Vorentscheidung, die Gäste schienen zu ahnen, dass an diesem Nachmittag für sie nichts zu holen sein würde.

Für den TSV Essingen war es die zweite Saisonniederlage nach dem 1:2 bei Aufsteiger Holzhausen, alle anderen Spiele hatte das Team von Trainer Beniamino Molinari gewonnen. Die Tabellenführung war der TSV am Wochenende los, auf Platz eins rückte der TSV Berg, der beim VfB Friedrichshafen 3:1 gewonnen hat. „Ich bin froh, dass wir in diesem Jahr kein Derby mehr spielen. Da sehen wir schlecht aus, vor allem zu Hause“, sagte VfB-Coach Daniel di Leo, dessen Mannschaft kürzlich dem FC Wangen 0:4 unterlegen war. Dabei waren die Häfler gegen Berg durch Sascha Hohmann schon nach zehn Minuten in Führung gegangen, doch noch in der ersten Halbzeit verwandelten die Gäste ihren Rückstand in ein 3:1. „Wir waren ballsicherer und haben durch unsere Spielweise – maximal ein bis drei Kontakte – die Partie für uns entschieden“, sagte TSV-Coach Oliver Ofentausek. Über die Spitzenposition freute er sich, sprach aber von einer „schönen Momentaufnahme“.

Der TSV Berg profitierte nicht nur von der Essinger Niederlage in Kirchbierlingen, sondern auch vom Ausrutscher des zuvor Tabellenzweiten FSV Hollenbach in Pfullingen (1:2). Für Hollenbach war es die erste Niederlage der Runde. „Im Endeffekt war es verdient, weil wir zu nachlässig waren“, sagte FSV-Trainer Martin Kleinschrodt. Ebenfalls erstmals verloren hat am achten Verbandsliga-Spieltag auch die TSG Tübingen. „Irgendwann endet jede Serie einmal“, schrieb die TSG nach dem 0:2 in Wangen. Die Allgäuer dagegen kamen nach dem 0:5 am vierten Spieltag gegen Ehingen-Süd ins Rollen. Bis dahin sieglos, holte Wangen seither in vier Spielen zwölf Punkte. Gegen Tübingen profitierte Wangen von der eigenen Überzahl nach dem Platzverweis von TSG-Spieler Jonas Frey nach 29 Minuten.

Zwei Niederlagen und zehn Gegentore gab es zuletzt für Türk Spor Neu-Ulm. Dem 1:4 in Essingen folgte nun ein 1:6 zu Hause gegen den SV Fellbach. „Wenn man nicht die Leistung bringt, wird man in dieser Liga von jeder Mannschaft abgeschossen“, sagte Trainer Ünal Demirkiran. Türk Spor hatte sich bereits in der ersten Minuten das erste Gegentor eingefangen und kurz darauf durch Burak Tastan zwar ausgeglichen, aber Fellbach stellte durch zwei weitere in Halbzeit eins die Weichen zum Sieg. Für Fellbach, am Samstag nächster Gegner des SSV Ehingen-Süd, war es der zweite Saisonsieg und der erste nach sechs sieglosen Spielen. „Endlich haben die Jungs mal ihre Trainingsleistungen im Spiel abgerufen“, sagte SVF-Trainer Giuseppe Greco.

Auswärts 6:1 siegte am Wochenende auch Olympia Laupheim in der Landesliga. Vierfacher Torschütze der Olympia im Derby beim SV Mietingen war der Ex-Kirchbierlinger Hannes Pöschl, der seine Saison-Ausbeute damit auf acht Tore aus sechs Spielen ausbaute. „Im Vergleich zu letzter Woche haben wir uns gesteigert, das war sehr wichtig“, sagte Laupheims Trainer Stefan Wiest. In der Tabelle liegt die Olympia auf Platz zwei hinter Albstadt und vor dem starken Aufsteiger Riedlingen, der mit dem 4:2 beim SV Dettingen/Iller bereits seinen fünften Sieg im siebten Spiel verbuchte. „Es war ein Spiel mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld, aber am Ende waren wir dem fünften Tor näher als Dettingen dem Anschluss“, sagte TSV-Spielleiter Martin Hinz. Doch die starke Riedlinger Offensive um den zweifachen Torschützen Pascal Schoppenhauer beließ es bei vier Treffern. Ist ja keine schlechte Marke und reichte für den Dreier. (aw)