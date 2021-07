Süd lässt nichts anbrennen

In seinem fünften Vorbereitungsspiel hat der Verbandsligist SSV Ehingen-Süd auch einmal viele Tore erzielt. Ob es an dem ungewohnten Spielbeginn 11 Uhr lag, kann nur vermutet werden. Gegen den bayerischen Landesligisten SC Ichenhausen gelang ein nie gefährdeter Sieg.

SSV Ehingen-Süd – SC Ichenhausen 6:2 (4:0). – Tore: 1:0 Maurizio Scioscia (8.), 2:0 Jannis Peter (13.), 3:0 Simon Dilger (19.), 4:0 Maurizio Scioscia (42.), 5:0 Hannes Walter (69.), 5:1 (75.), 6:1 Kevin Ruiz (78.), 6:2 (84.). – Zunächst brannten die bayerischen Gäste kurz ein Feuerwerk ab und sie hatten in den ersten Spielminuten ein spielerisches Übergewicht. Doch das dauerte nicht lange, bis die Gastgeber innerhalb von fünf Minuten zweimal erfolgreich waren. Als dann nach 19 Minuten Simon Dilger auf 3:0 erhöht hatte, wusste man, wohin die Reise ging. Obwohl der Gastgeber nicht in stärkster Aufstellung antreten konnte, zeigte es sich, dass er ein großes Potenzial an hervorragenden Spielern hat. Der SC Ichenhausen war mit seiner Kunst bis zum Strafraum am Ende und traf in der 36. Minute nur einmal den Torpfosten. Schön herausgespielt war das 4:0, das dann Maurizio Scioscia kurz vor dem Pausenpfiff erzielte.

Viele neue Spieler

SSV-Trainer Michael Bochtler wechselte zur Halbzeit vier Spieler aus und auch die Gäste brachten einige neue Spieler auf den Platz. Jetzt gelang es den Gästen, sich besser auf das Spiel einzustellen. Dennoch konnte Hannes Walter zunächst sogar auf 5:0 erhöhen. Erst jetzt spielten sich die Gäste bis zum SSV-Tor durch und schlossen einen Alleingang mit dem 5:1 ab. Kevin Ruiz stellte zunächst den alten Abstand wieder her, ehe dem SC Ichenheusen sechs Minuten vor Spielende noch ein zweites Tor gelang. Die einheimischen Zuschauer konnten mit Spiel und Ergebnis sicher zufrieden sein. Das faire Spiel leitete Schiedsrichter Michael Gienger.