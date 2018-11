Bernard Stvoric kehrt zum KSC Ehingen zurück. Der 44-Jährige wird Trainer des B-Kreisligisten und mit ihm will man an frühere erfolgreiche Zeiten anknüpfen. „Wir sehen in Bernard einen Man, der den KSC zu alter Stärke führen kann“, sagt Danijel Majic, Vorsitzender des Vereins. Stvoric hatte in den 1990er-Jahren den Kroatischen Sportclub mitbegründet und war als Spieler mit dem Verein bis in die Bezirksliga aufgestiegen. Derzeit spielt der KSC in der Kreisliga B1 und belegt nach nur zwei Siegen in der Vorrunde den vorletzten Tabellenplatz – eine Situation, mit der man nicht zufrieden ist. Zunächst aber gehe es darum, „die Saison möglichst gut zu Ende zu bringen“, so Majic. In der kommenden Spielzeit wollen wir uns stabilisieren und vorne mitspielen.“ Stvoric freut sich auf die neue Aufgabe. Man habe ihn schon in den vergangenen Jahren kontaktiert und verpflichten wollen, aber da sei er noch bei Vereinen in einem anderen Bezirk tätig gewesen. Stvoric war lange Trainer erst der B-Juniorinnen und dann der Frauen des SV Alberweiler, zuletzt trainierte er den Männer-Bezirksligisten SV Reinstetten, bei dem er im Oktober 2018 zurücktrat.