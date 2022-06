Studienfahrt nach Straßburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trotz der Verspätung der Züge ist das BK 2/1 der Kaufmännischen Schule Ehingen am Zielort Straßburg gut angekommen. Schon der erste Tag wurde von den Schülerinnen und Schülern gut ausgenutzt. Mit einer Bootsfahrt durch die Altstadt bis hin zum Europaviertel wurden ihnen die Kultur und die Besonderheiten der Stadt näher gebracht. Die malerischen Viertel der Stadt haben eindrucksvolle Momente beschert und die Klasse ließ den Tag mit einem leckeren Abendessen in der Innenstadt ausklingen.

Am zweiten Tag in Frankreich besuchte die Klasse das Europäische Parlament. Vor Ort bekamen die Schülerinnen und Schüler eine interessante Führung und spazierten anschließend bei schönem Wetter durch den nahegelegenen „Park de l’Orangerie“. Gegen Nachmittag wurde der Turm des Straßburger Münsters bestiegen und die Schülerinnen und Schüler wurden hierfür mit einer schönen Aussicht belohnt, bevor sie Zeit zur freien Verfügung hatten. Zum Abschluss des Tages trafen sich alle in einem traditionellen Restaurant, um die kulinarischen Köstlichkeiten des Elsasses zu kosten, wozu Schnecken, Flammkuchen und verschiedene Eintöpfe gehören.

Kurz vor der Abreise am Mittwochmorgen wurde noch die Straßburger „Street Art“ bewundert und der Blick auf „La Petite France“ genossen. Straßburg ist eine schöne Stadt mit einer malerischen Altstadt. „Für uns war es eine schöne Studienfahrt!“ - lautete das Fazit der Schülerinnen und Schüler.