Stromausfall: Steeples-Spiel nach dem ersten Viertel abgebrochen

Der Saisonauftakt in die Zweite Basketball-Bundesliga ProA ist für das Team Ehingen Urspring am frühen Sonntagabend abrupt zu Ende gegangen. Ein Viertel war gespielt und die Steeples sowie ihr Auftaktgegner Tigers Tübingen gerade in der kurzen Pause vor dem zweiten Abschnitt, als der Strom ausfiel und die JVG-Halle im Halbdunkel lag. Rund 50 Minuten später traf Liga-Kommissar Robert Daumann die Entscheidung: Das Spiel wird abgebrochen. Fieberhaft hatte man bis dahin nach der Ursache für den Stromausfall gesucht, Spezialisten eingeschaltet, aber er war in der kurzen Zeit nicht zu beheben. „Das ist sehr ärgerlich“, sagte Steeples-Teammanager Nico Drmota. Dabei war Daumann (im Bild Mitte, hier zusammen mit den Trainern und Co-Trainern beider Teams) kulant, hatte zu der bei einem technischen Defekt vorgesehenen Zeit von 30 Minuten bis zu einem Abbruch noch weitere 20 Minuten draufgepackt (Drmota: „Er hat uns jede Chance gegeben“). Letztlich vergeblich. Ärgerlich war es für das Team Ehingen Urspring auch deshalb, weil sie sich im ersten Viertel des Derbys in einer gut besetzten Halle gegen den Bundesliga-Absteiger und Favoriten aus Tübingen gut präsentiert hatten. Mit 23:24 lagen die Steeples nach zehn Minuten in Rückstand, nachdem sie kurz zuvor 23:19 geführt hatten; sie waren auf Augenhöhe mit dem Bundesliga-Absteiger und Favoriten. Doch das zählte letztlich nichts. Die Entscheidung über eine Neuansetzung der Partie fällt nun der Liga-Verband. Der Termin ist noch offen, das Spiel wird aber aller Wahrscheinlichkeit an einem Wochentag nachgeholt. Klar ist: Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.