Stromausfall: Steeples erhalten Bericht der Stadt und leiten ihn an Liga weiter

Das Team Ehingen Urspring hat eine Stellungnahme der Stadt Ehingen zum Stromausfall in der JVG-Halle, der am Sonntag zum Abbruch des Spiels der Steeples gegen Tübingen geführt hatte, erhalten und an die Zweite Basketball-Bundesliga weitergeleitet. Dies gaben die Steeples am Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Verantwortlichen des Teams Ehingen Urspring hätten in den Tagen seit dem Spielabbruch gegen Tübingen „ruhig und besonnen gewartet, bis alle wichtigen Fakten zur Sachanlage von der Stadt Ehingen als Eigentümerin der neuen Sporthalle am Johann-Vanotti-Gymnasium vorlagen“, schreibt der Basketball-Zweitligist. Der Bericht der Stadt sei am Mittwoch eingegangen und „umgehend“ an die Spielleitung der Zweiten Basketball Bundesliga weitergeleitet worden.

Die Steeples zititeren aus der Stellungnahme der Stadt und führen aus, was die Stadt am Dienstag gegenüber der SZ geäußert hatte. In dem Bericht der Stadt an die Basketballer heißt es: „Die Stadt Ehingen, als Eigentümerin der Sporthalle, war während der gesamten Veranstaltungsdauer durch einen erfahrenen und ausgebildeten Veranstaltungsmeister vor Ort vertreten. Zudem befand sich einer der Hausmeister der Schule während der Veranstaltung auf dem Campus und in Rufbereitschaft, welcher ebenfalls nach dem Stromausfall anwesend war und zu Rate gezogen wurde. Die Vorgaben der Versammlungsstättenverordnung wurden damit vollumfänglich erfüllt.“

Man warte nun auf die Entscheidung der Spielleitung, „die hoffentlich darin mündet, dass es zur Neuansetzung des Spiels kommt“, heißt es in der am Mittwochnachmittag verschickten Pressemitteilung der Steeples abschließend. Von einer möglichen Ursache für den Stromausfall war in der Mitteilung nicht die Rede.

Von Seiten der Stadt hatte es am Mittwochvormittag gegenüber der SZ geheißen, dass der Grund für den Stromausfall in der JVG-Halle weiter unklar sei. In diesem Fall ist auch nicht geklärt, ob ein interner Fehler vorlag. Darauf wies die Stadt hin. Dass eine Einwirkung von außen zum Stromausfall geführt habe, sei somit weiterhin nicht ausgeschlossen. Stadtsprecherin Bettina Gihr: „Man weiß es noch nicht. Nur weil allein die JVG-Halle betroffen war, lässt sich nicht sagen, dass es ein internes Problem war.“