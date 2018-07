Kabeldefekte haben zu Stromausfällen rund um Ehingen und Munderkingen geführt. Die meisten der Betroffenen dürften kaum etwas bemerkt haben: Am Dienstag in der Früh um 0.18 Uhr kam es zu Defekten an einem Mittelspannungskabel der Netze BW im Bereich der Ortsnetzstationen Pumpwerk sowie Brunnenäcker im Ehinger Stadtteil Kirchen.

Die wiederum führten zu einem weiteren Kabelschaden – ausgerechnet in der Verbindungsleitung zwischen einem der beiden Trafos im Umspannwerk (UW) Munderkingen und der 20 000 Volt-Schaltanlage.

Gesamte Gebiet um Munderkingen betroffen

Vom Stromausfall betroffen war deshalb das gesamte Gebiet rund um Munderkingen – von Anhausen im Lautertal bis zu den südlichen Stadtteilen Ehingens. Nachdem im UW ein zweiter Trafo verfügbar ist, konnte der größte Teil der betroffenen Haushalte und Betriebe bereits nach zwei Minuten wieder versorgt werden.

Im Zuge weitere Schaltmaßnahmen der Bereitschaft in Abstimmung mit der Zentralen Netzleitstelle in Ravensburg gingen die anderen Anschlüsse zwischen 1.19 Uhr und 2.56 Uhr wieder ans Netz. Sowohl das beschädigte Kabel im UW Munderkingen als auch die Schäden in Kirchen werden schnellstmöglich repariert.

Bei der Netze BW ist das 20 000 Volt-Mittelspannungsnetz grundsätzlich in Form offener Ringe aufgebaut, die meist in einem UW ihren Ausgangs- und Endpunkt haben. Im Störungsfall wird ein beschädigter Abschnitt – in der Regel zwischen 2 Ortsnetzstationen – zunächst ‚herausgeschaltet‘. Durch weitere Schaltmaßnahmen innerhalb der Ringstruktur lassen sich dann diese betroffenen Stationen wieder ans Netz nehmen.

Mehr entdecken: Bagger sorgt in Ulm für Stromausfall

Mehr entdecken: Stromausfall in Feldstetten und Ennabeuren