Striegeln und Reiten: Ein Besuch bei den Pferden lohnt sich immer

Die Stalltüren beim Reit- und Fahrverein Ehingen sind eigentlich immer für Besucher geöffnet. Am Sonntag waren sie es beim von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung bundesweit festgesetzten Tag der „offenen Stalltür“ natürlich auch.

Von unserer Mitarbeiterin Barbara Körner

Viele Ehinger machten ihren Sonntagsspaziergang zum Stoffelberg, um die Pferde im Stall zu besuchen und bei den Reitvorführungen zuzuschauen.

Vor dem Reiten muss das Pferd aber erst hergerichtet werden, sorgfältig muss man es putzen und striegeln. Wie das geht, konnten selbst die allerjüngsten Besucher bei dem lammfrommen Grauschimmel Nevio einmal eigenhändig ausprobieren. Was ein Pferd zum Reiten für Zaumzeug braucht, sahen die Besucher daneben und lernten gleich die richtige Bezeichnung dazu.

Viele der Mädchen, die beim Verein reiten, kommen fast täglich in den Stall zum Reiten oder zur Pflege ihrer Lieblinge. So hatten gestern Jana, Hannah, Sabrina und Kristina die Ponys Momo und Mona-Lisa feingemacht, sie gesattelt und brachten sie zusammen mit Apollo zum Ponyreiten für die Kinder in die alte Reithalle. Das war eine der Attraktionen des Nachmittagsprogramms, das die erste Vorsitzende Ulrike Krieger-Ballhausen zusammen mit den Reitlehrerinnen Heike Ahhy und Sara Diesenbacher zusammengestellt hatte. Eine normale Reitstunde mit allen Facetten sahen die Besucher in der neuen Reithalle, aber auch hochklassigen Pferdesport.

Jaqueline Butscher und Stefanie Betz führten ihre Springpferde vor, Steffi und Mäggi Grab zeigten ihre Pferde in A-, L-, M- und S-Dressuren. Später präsentierte die Voltigiergruppe von Andrea Schlecker die einzelnen Figuren auf ihrem Pferd Sir Templer. Wer wollte, durfte das auch einmal selbst mit viel Spaß probieren.