Streit ums Kind: Wenn Regeln an Grenzen stoßen

Ein 29-jähriger Vater sucht seine fünfjährige Tochter. Die Mutter, die vorher im Raum Ehingen gelebt hat, ist mit dem gemeinsamen Kind plötzlich weggezogen, ist in Deutschland nicht mehr gemeldet. Der Vater hatte nur das Umgangsrecht, kein geteiltes Sorgerecht. Wie schwer haben es Väter, wenn sie von der Mutter getrennt sind und trotzdem weiter ihr Kind sehen möchten?

Rechtsanwalt Michael Neumann aus Ehingen, Fachanwalt für Familienrecht, sagt: Ganz generell habe sich das Gesetz auf dem Papier zugunsten von Vätern geändert. „Früher hatten die Väter selbst nach einer Scheidung keine Chance“, erklärt er. „Es war klar: Wenn Mama Nein sagt, ist Papa chancenlos.“

Die Situation für Väter, die mit der Mutter nicht verheiratet waren, habe sich mit der letzten größeren Reform 2013 aber geändert. Die Gesetzesänderung legte unter anderem fest, dass der Vater nun das geteilte Sorgerecht auch ohne Zustimmung der Mutter erhalten kann, das könne er beim Familiengericht beantragen. Vor Gericht müsse dann die Mutter Gründe nennen, warum sie kein gemeinsames Sorgerecht will, erklärt Neumann. Der Gesetzgeber hätte verdeutlicht: Kinder sollen beide Elternteile haben.

Geteiltes Sorgerecht setzt Mindestmaß an Kommunikation voraus

„Wenn die Mutter überhaupt nicht will und gar kein Einsehen hat, ist es für den Mann aber immer schwierig“, erklärt der Rechtsanwalt. So setze ein geteiltes Sorgerecht ein Mindestmaß an Kommunikation voraus. Verweigere die Mutter das aber, lese nicht einmal E-Mails des Vaters, werde es auch vor dem Familiengericht schwierig für den Vater.

Mit dem Sorgerecht sei auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht verbunden. Würden sich Eltern das Sorgerecht teilen, müsse das Elternteil, bei dem das Kind lebt, sich abstimmen, wenn ein Umzug geplant ist. Allerdings sagt Neumann auch: Wenn die Mutter überzeugt ist mit dem Kind umzuziehen, der Vater zwar dagegen sei, aber selbst aus zeitlichen Gründen nicht für die Betreuung sorgen könnte, könne man da nur schwerlich etwas tun. Je nach Fall könne man aber auch eine Anzeige wegen Kindesführung in Betracht ziehen.

Streit gebe es meistens um das Umgangsrecht, also das Besuchsrecht. Bei Kleinkindern sei der Besuch immer nur stundenweise möglich. „Wenn es vor Gericht ums Umgangsrecht geht, ist meistens vorher schon etwas schiefgegangen“, sagt Neumann.

Irgendwo stoße man mit den Regeln auch an Grenzen, sagt Neumann, als er von dem Fall des 29-jährigen Vaters hört. „Es kommt immer auf den einzelnen Fall an“, sagt der Rechtsanwalt. Er kenne Fälle, bei denen die Väter resigniert hätten, obwohl ihnen der Umgang zugestanden hätte. Ist die Mutter mit dem Kind ins Ausland gezogen, müsse man sich als Vater an das jeweilige Land wenden. „Dort, wo die Mutter mit dem Kind wohnt, ist das Gericht zuständig.“