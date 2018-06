Streit um die Biotonne gärt weiter

Ob der Alb-Donau-Kreis die Biotonne flächendeckend einführen muss, ist nach wie vor offen: Der Landkreis lehnt die Biotonne ab, das Land will sie dagegen einführen. Die Landesregierung besteht darauf, der Kreistag lehnt das Vorhaben ab. „Das Umweltministerium will sich jetzt substanziell mit unseren Argumenten auseinandersetzen“, berichtete Landrat Heiner Scheffold am Montag.

Anfang September hatten sich der damalige Landrat Heinz Seiffert, der damalige Erste Landesbeamte Heiner Scheffold und die Fachdienst-Beamten vom Landratsamt mit der Spitze des Umweltministeriums getroffen: „Wenn jetzt davon gesprochen wird, man hätte uns nach Stuttgart einbestellt, dann ist das falsch“, sagte Scheffold dem Kreisausschuss für Umwelt und Technik. Man habe in „guter Atmosphäre“ und konzentriert etwa eine Stunde diskutiert.

Inhaltlich sind die Standpunkte deutlich und gegensätzlich: Minister Franz Untersteller (Grüne) bekräftigt stets seinen Willen, die Biotonne im Südwesten flächendeckend einzuführen. Ein Bundesgesetz schreibt bereits seit Anfang 2015 vor, Bioabfälle getrennt einzusammeln. Die Landkreise Karlsruhe, Sigmaringen, Alb-Donau-Kreis, Biberach, Neckar-Odenwald-Kreis und Waldshut sortieren den Biomüll aber noch nicht separat. Er sehe keinen Grund, weshalb diese Kreise von der bundesgesetzlichen Pflicht entbunden werden sollten, argumentiert Untersteller. Als rohstoffarmes Bundesland müsse Baden-Württemberg die Ressourcen möglichst effizient nutzen. Dazu gehörten auch Bioabfälle. Er hoffe, die Kreise mit „guten Argumenten“ überzeugen zu können. Was passiert, wenn die Kreise nicht folgen, lässt er offen.

Im Kreistag des Alb-Donau-Kreises folgen nur die Grünen dem Minister: Pro 1000 Kilo Biomüll könnten durch die Vergärung 80 bis 140 Kubikmeter Biogas gewonnen werden, sagt Fraktionsvorsitzender Robert Jungwirth. Das sei deutlich mehr Energie als durch die separate Abfuhr verbraucht werde. Außerdem werde die Biotonne dazu führen, dass der Brennwert des Restmülls, der in der Anlage im Donautal verbrannt wird, steige. Der Bau einer Vergärungsanlage, eventuell in Zusammenarbeit mit Nachbarkreisen, sei geboten.

Der Kreistag sieht, wie er im Dezember 2015 mit großer Mehrheit beschlossen hatte, „keine rechtliche Verpflichtung und sachliche Notwendigkeit der flächendeckenden Getrenntsammlung von Bioabfällen.“ Daher werde das Gremium vorerst keine Änderung der Abfallwirtschaftssatzung vornehmen, wonach Hausmüll aus Städten und Gemeinden ohne Biotonne beim Müllheizkraftwerk Ulm-Donautal abgewiesen wird. Die Biotonne, die es bisher nur in der Kernstadt von Ehingen und Illerkirchberg gibt, sei wirtschaftlich nicht zumutbar. Die getrennte Sammlung und Verwertung dieser Bioabfälle würde nach Berechnungen des Kreises zu Kostensteigerungen von 43,5 bis 59,7 Prozent zulasten des Gebührenzahlers führen.

Kreis: „Kein ökologischer Mehrwert“

Bernd Weltin, Sprecher des Kreises, sagt: „Die ländliche Siedlungsstruktur des Alb-Donau-Kreises, die zu einer gut funktionierenden Eigenkompostierung in den fast 140 Städten, Gemeinden und Teilortschaften geführt hat, ist ein weiteres Argument.“ Schließlich zweifelt der Alb-Donau-Kreis den angeblichen ökologischen „Mehrwert“ der Einführung einer Biotonne „vor dem Hintergrund der umweltschonenden und CO2-sparenden Strom- und Fernwärmeproduktion im Müllheizkraftwerk Ulm-Donautal“ an. Außerdem müsste eine Flotte neuer Müllfahrzeuge aufgebaut werden.

Wann die Gespräche mit dem Ministerium fortgeführt werden, steht noch nicht fest. Landrat Scheffold zeigte sich zuversichtlich, dass das Ministerium seine Position unter Berücksichtigung der konkreten Situation im Alb-Donau-Kreis überprüfen werde.