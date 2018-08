Streetball-Turnier in Ehingen: 20 Teams spielen einen Sieger aus

20 Teams treten am Samstag, 1. September, zum Streetball-Turnier auf der Anlage am Ehinger Volksfestplatz an. Das Interesse an dem Wettbewerb ist damit auch bei der fünften Auflage unverändert groß. Von 11 Uhr an gehen die Mannschaften auf Korbjagd, zudem haben die Veranstalter ein unterhaltsames Rahmenprogramm auf die Beine gestellt.

Die 20 Teams beim Ehinger Streetball-Turnier kommen aus der Stadt und der näheren Umgebung, aber auch aus dem Raum Ulm/Neu-Ulm, Laupheim, Biberach, Ravensburg/Weingarten, aus dem Allgäu und Bayerisch Schwaben. „Es ist ein relativ großes Umfeld“, sagt Felix Pfeifer, der zusammen mit Konstantinos Konstantinidis das Turnier organisiert. Pfeifer spielt seit Jahren selbst mit, Konstantinidis will nach einer längeren Pause diesmal auch wieder als Spieler mitmischen. Beide sind selbst Basketballer und bei der TSG Ehingen, als Spieler oder Trainer. Für sie ist Streetball in der langen Basketball-Sommerpause, wenn zeitweise auch die Hallen geschlossen sind, ein willkommener Zeitvertreib. „Wir nehmen solche Turniere oft als Vorbereitung“, so Pfeifer.

Für ihn ist damit klar, dass er beim eigenen Turnier nicht nur Organisator sein will, sondern auch Sportler und Teilnehmer. „Wir wollen schon Teil unseres Turniers sein und mitspielen“, sagt Felix Pfeifer, der aber an das Abschneiden „keine Riesenerwartung“ hat. „Mal schauen, was passiert. In den vergangenen Jahren kamen wir bis ins Viertel- oder sogar ins Halbfinale.“ Ob sich das wiederholen lässt oder mehr drin ist, wird sich zeigen. „Das Niveau ist von Jahr zu Jahr gestiegen“, so Pfeifer.

Grundsätzlich steht bei dem Hobbyturnier in Ehingen aber nicht der verbissene Kampf um den Erfolg und die Platzierung im Vordergrund, sondern der Spaß und die Gelegenheit, sich mit anderen Streetballern aus nah und fern zu messen. Die meisten von ihnen sind auch Basketballer im Verein, müssen sich für das Spiel auf der Straße schon ein klein wenig umstellen. Gespielt wird beim Streetball nur auf einen Korb, pro Mannschaft stehen drei statt wie beim Basketball fünf Spieler auf dem Feld. Insgesamt bestehen die Streetball-Mannschaften aus vier Spielern, eine Wechselmöglichkeit gibt es somit.

Wer elf Punkte hat, ist Sieger

Beim Ehinger Turnier gewinnt diejenige Mannschaft, die in einem Spiel zuerst elf Punkte erzielt hat. Für Treffer aus größerer Distanz (vergleichbar mit dem Dreier beim Basketball) gibt es zwei Punkte, näher am Korb sind die erfolgreichen Würfe einen Punkt wert.

Das Teilnehmerfeld in Ehingen ist zunächst in vier Gruppen mit jeweils fünf Teams eingeteilt. Die besten vier Mannschaften jeder Gruppe erreichen die K.-o.-Phase, in der dann vom Achtelfinale bis zum Endspiel der Turniersieger ermittelt wird. Einen Favoriten gibt es nicht, unterschiedliche Teams trugen sich in den vergangenen Jahren in die Siegerliste ein.

Sport allein macht das Streetball-Turnier in Ehingen nicht aus, darüber hinaus haben die Organisatoren, die von der Stadt, dem Jugendzentrum und Sponsoren unterstützt werden, ein Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Ein DJ sorgt für die Musik, eine Breakdance-Gruppe tritt auf, außerdem wird die neue Mannschaft des Basketball-Zweitligisten Team Ehingen Urspring vorbeischauen und sich vorstellen. Weiterhin ist ein Dreier-Wettbewerb geplant, an dem sich jeder beteiligen kann. Für die kleinen Besucher werden spezielle Körbe und eine Hüpfburg aufgebaut, zudem ist das Feuerrote Spielmobil vom Kreisjugendring vor Ort.