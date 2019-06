Strahlende Gesichter bei VR-Talentiade-Auswahl

Francesca Parzelli und Levin Hegele vom TC Weingarten haben die ersten Plätze in der Altersklasse U10 belegt und sicherten sich somit die Teilnahme am VR-Talentiade Masters. Jana Stepanenko und Marcel Lakstankin vom TC Ehingen wurden als Zweitplatzierte ebenfalls für das VR-Talentiade Masters qualifiziert.

Die Tennisanlage des TC Ehingen ist am Wochenende zwei Tage lang fest in Kinderhand gewesen. Beim U10 Großfeld-Einzelturnier, U9-Midcourt und U8 Kleinfeld der ,,VR-Talentiade-Auswahl“ wetteiferten 31 Mädchen und Jungen um die Platzierungen. Die Veranstaltung, eine von sechs der VR-Talentiade-Auswahl-Großfeld-Einzelturniere, fand bereits zum dritten mal in Ehingen statt. Der Gastgeber TC Ehingen erzielte vier Podestplätze: Jana Stepanenko (U10), Marcel Lakstankin (U10) und Luis Lengler (U9) belegten den zweiten Platz. In der Altersklasse U8 schaffte es Letizia Sophie Scholler-Dujmovic auf den dritten Platz. Vom TC-Ehingen nahmen ebenfalls Leni Eisele und Nikola Bojkovic teil. Die Donau-Iller Bank und die Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß, unterstützten die Veranstaltung des TC Ehingen. Roland Kley von der Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß würdigte bei der Siegerehrung die Leistungen der Nachwuchsspieler: ,,Wir haben über das gesamte Turnier hinweg tolle und spannende Spiele beobachtet“, lautete sein Fazit. Kley überreichte die Preise an die glücklichen Gewinner. „Mit der VR-Talentiade leisten die Volksbanken und Raiffeisenbanken einen wichtigen Beitrag zur Talentförderung“, erläuterte Kley den anwesenden Zuschauern. Auch der zweite TC-Vorsitzende Jiri Heinisch war mit dem Turnier sehr zufrieden., ,Die Kinder und Jugendlichen haben Spaß am Tennisspielen. Das sieht man auch an der großen Beteiligung. Wir sind stolz darauf, dass Ehingen einer von rund 20 Veranstaltungsorten der Sportart Tennis in Baden-Württemberg ist und haben mit der Donau-Iller Bank und der Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß verlässliche Partner.“