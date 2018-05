Strafanzeige: Polizei ermittelt nach „Maischerz“-Vandalismus

Es gibt gute, kreative und kunstvolle Maischerze. Es gibt aber auch Vorkommnisse in der Maiennacht, die weder lustig noch kreativ sind. So geschehen am frisch sanierten Spielplatz im Berkacher Grund. Dort haben Vandalen in der Nacht auf den 1. Mai das neue Piraten-Holzschiff verunstaltet.

Dass rund um das neue, hölzerne Piratenschiff auf dem Spielplatz im Berkacher Grund Klopapier verstreut liegt, stört die Stadt Ehingen nicht. Dass aber das neue Holz mit Rasierschaum und anderen Mitteln besprüht und damit beschädigt wurde, ordnet die Stadtverwaltung als Vandalismus ein. Der jüngst sanierte Spielplatz hat komplett 34 752 Euro gekostet, allein für das Spielschiff hat die Stadt 16 368,86 Euro ausgegeben.

Kosten trägt der Steuerzahler

„Unser Bauhof muss sich nun darum kümmern, in der Hoffnung, dass das neue Holz des Piratenschiffes keine nachhaltigen Schäden erlitten hat“, sagt Stadtsprecherin Bettina Gihr. Die Kosten dafür, sprich für die Reinigung und eventuelle Reparaturen, trägt die Verwaltung. „Es muss also vom Bürger bezahlt werden“, macht Gihr deutlich.

Da die Stadt Ehingen den Vorfall im Berkacher Grund nicht als nett gemeinten Maischerz einordnet, sondern als klassischen Vandalismus, hat die Stadtverwaltung nun auch Strafanzeige gegen Unbekannt bei der Polizei gestellt. „Wir erstatten grundsätzlich Strafanzeige bei Vandalismus, Graffiti-Schmierereien oder ähnlichem“, erklärt Bettina Gihr, die sagt, dass der Fall im Berkacher Grund der einzige bisher bekannte Fall von Vandalismus in der Maiennacht auf dem Gebiet der Stadt Ehingen gewesen sei.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei hat in diesem Falle laut Sprecher Wolfgang Jürgens auf jeden Fall die Ermittlungen aufgenommen. „Wir waren in der Maiennacht verstärkt unterwegs und haben viel kontrolliert. Deswegen ist ein Ermittlungserfolg in solch einem Fall alles andere als ausgeschlossen“, sagt Jürgens und erklärt: „Natürlich werden auf dem Spielplatz auch Spuren gesichert. Meine Kollegen sind hier auch besonders motiviert. Deswegen können wir schon davon ausgehen, dass wir die Täter finden.“

Allgemein sei es in der diesjährige Maiennacht laut Jürgens relativ ruhig zugegangen.

