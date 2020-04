Straßenstaubsauger für eine blitzblanke Innenstadt

Täglich sind die Mitarbeiter der Stadtreinigung für die Sauberkeit in Ehingen unterwegs. Nun erhalten sie bei ihrer Arbeit Verstärkung durch den Citystaubsauger Glutton des Typs 2411 Electric. Mit seinem Abfallsaugsystem wertet er den täglichen Einsatz im Stadtgebiet auf, da er leicht steuerbar und komfortabel in der Bedienung ist.

Für die Bürger Ehingens wird die Verbesserung ebenfalls spürbar sein, denn aufgrund seiner hohen Leistungsfähigkeit bei maximaler Effizienz kann der Citystaubstauger von Zigarettenstummeln über Laub und Zweigen bis hin zu Getränkedosen und Flaschen alles problemlos aufsaugen. Und das ohne großen Lärm, dafür aber umweltfreundlich, ohne CO2-Ausstöße.

In der Stadtreinigung sind täglich fünf Mitarbeiter des städtischen Bauhofs unterwegs. Dabei teilen sich zwei Kollegen die Innenstadt auf und werden von drei Personen mit Fahrzeugen unterstützt, die unter anderem für die Reinigung von Spielplätzen, Bushaltestellen, Grillstellen und auch Containerstandorten zuständig sind. Bauhofleiter Walter Kreutle appelliert dennoch auch an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger, einen aktiven Beitrag zur Sauberkeit in Ehingen zu leisten.