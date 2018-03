Straßenschäden kosten Ehingen 280.000 Euro

Rund 280 000 Euro wird die Stadt Ehingen in diesem Jahr investieren, um Straßenschäden in der Kernstadt und den Teilorten ausbessern zu lassen. Zum einen hat der kalte Winter für einige Risse in den Straßen gesorgt, zum anderen sind auch viele Schachtdeckel locker, die nun ausgefräst werden müssen. Das hat der Ausschuss für Umwelt und Technik der Stadt Ehingen am Donnerstag beschlossen.

Das „Straßenjahr“ in Ehingen geht von März bis März, wie Rolf Schmid als Leiter des Tiefbauamts der Stadt Ehingen erklärt. „Wir haben jedes Jahr eine große Liste mit Schäden, die nicht nur über den Winter, sondern auch danach zusammengekommen sind. Da kann es auch mal nur um einen klappernden Kanaldeckel gehen“, sagt Schmid. Doch gerade jetzt, nach dem Winter, seien die Schäden an den städtischen Straßen besonders groß. „Der Winter war kalt, das Wasser sitzt im Untergrund, friert und sorgt dann für Risse im Fahrbahnbelag“, sagt Schmid.

Dabei kümmert sich das Bauamt der Stadt natürlich nicht nur um die Straßen im Stadtgebiet, sondern auch um die Straßen in den Ehinger Teilorten. „Hier werden die Schäden oft dann repariert, wenn sowieso Asphaltarbeiten anstehen. Deswegen sind im Haushalt der Stadt teilweise extra Gelder für die Flickarbeiten in den Teilorten eingestellt“, macht Schmid deutlich. Besonders stark betroffen ist beispielsweise die Breslauer Straße am Ehinger Wenzelstein. „Hier hat der Winter in der Fahrbahnmitte für meterlange Risse gesorgt, die nun ausgebessert werden müssen“, macht Schmid deutlich und nennt diese Straße als Paradebeispiel für den Stadtbereich.

Die Maßnahmen, die die Stadt Ehingen in ihrem Katalog aufgeführt hat, reichen von Ausbesserungsarbeiten von 1000 Euro bis zu einer Höhe von 10 000 Euro und in Einzelfällen noch mehr.

Zu den Arbeiten gehören konkret die Anpassung von Kanal- und Einlaufschächten an das Höhenniveau der Straße, an Straßen und Gehwegen müssen Frostaufbrüche, Setzungen und Überhöhungen beseitigt werden, abgesetzte und defekte Hoch- und Tiefbordsteine sind der Höhenlage der Straßen- und Gehwege anzupassen.

Stadtrat Alfred Kloker (CDU) merkte an, dass der Radweg von Berkach nach Allmendingen „extrem schadhaft“ sei und große Löcher aufweise. Stadtrat Thomas Sontheimer (CDU) fragte nach einer Prioritätenliste. Rolf Schmid dazu: „Wir bekommen die Informationen aus der Bürgerschaft, vom Bauhof und sehen es auch selbst. Es gibt eine Liste, die wir mit der Baufirma abstimmen.“

Bei der Submission hat lediglich die Firma Hanna aus Stetten ein Angebot abgegeben und vom Ausschuss für Umwelt und Technik der Stadt Ehingen den Zuschlag für rund 280 000 Euro bekommen. Die Mittel dafür sind im Haushaltsplan 2018 eingestellt.