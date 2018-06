Straßensanierung startet nach Pfingsten

Dieses und das kommende Jahr wird für die Anwohner der Dächinger Ziegelstraße einige Unannehmlichkeiten mit sich bringen. In der Woche nach Pfingsten beginnt am östlichen Dorfende die Sanierung der Ortsdurchfahrt. Um 1,9 Millionen Euro hat die Stadt Ehingen kürzlich den Auftrag dazu der Firma Hanna in Stetten erteilt.

Am Mittwoch informierten Behördenvertreter und Bauausführende die Anwohner über den Ablauf. Ortsvorsteher und Stadtrat Alfons Köhler begrüßte 40 vom Ausbau betroffene Mitbürger sowie Baudezernent Andreas Erwerle, Tiefbauleiter Rolf Schmid, Tiefbaumitarbeiter Bernhard Lohrmann, Wasserwerkleiter Frank Häring, Oliver Diebold von den Verkehrs- und Versorgungsbetrieben Ehingen, Marco Heuberger vom Planungsbüro Eisele, Tiefbauunternehmer Falko Hanna, Bernd Rettich von der Firma Netze Südwest und Stefan Schlegel von der Erdgas Südwest.

Nach Auskunft von Andreas Erwerle werden auf einer Ausbaulänge von 680 Metern 660 Meter Wasserleitung, 730 Meter Schmutzwasserkanal und 700 Meter Regenwasserkanal verlegt. Für künftige Medienleitungen werden 1200 Meter Leerrohre mit eingebaut. Zusätzlich werden drei Versickerungsbecken angelegt.

Marco Herberger gab bekannt, dass für 2016 der Ausbau des ersten Teils vom Riedweg bis zur Abzweigung der Straße Veitenbrunnen geplant sei. Der westliche Abschnitt bis zur Sägerei folge 2017. Rolf Schmid kündigte die Installation einer neuen Beleuchtung mit LED-Lampen und die Verlegung von Leerrohren für die Breitbandversorgung an.

Ein erfreuliche Nachricht hatte Frank Häring für die Anwohner der Ziegelstraße bereit. Sie werden bis zum Anschluss an die neue Wasserleitung durch oberirdische Schläuche mit Wasser versorgt und bezahlen dafür nichts. Sie sollten sich aber überlegen, wie der Schlauch ins Haus eingeführt werden könne. Bei älteren Hausanschlussleitungen biete sich eine Erneuerung an. Günstiger als im Zusammenhang mit der Ortsdurchfahrterneuerung sei diese nicht zu haben. Berechnungen des Ortswassernetzes hätten eine Unterversorgung bei Feuerwehreinsätzen ergeben. Daher sei für die Zufahrt zum Gewerbegebiet Ehinger Alb eine Löschwasserzisterne mit eingeplant worden.

Bernd Rettich sprach von der Absicht, das Gasleitungsnetz in Dächingen auszubauen. Eine Zuleitung von Erdgas wäre von Kirchen her möglich. Um spätere Aufgrabungen zu vermeiden, empfehle sich ein Anschluss im Rahmen der Sanierung. Beiträge und Kosten seien in der Abwassersatzung der Stadt festgelegt, teilte Oliver Diebold mit.

Bei der Abwasserentsorgung gebe es während des Baus keine Einschränkung, sagte Rolf Schmid. Hofzufahrten würden durch abgesenkte Bordsteine ermöglicht.

Alfons Köhler empfahl, Probleme rechtzeitig mit der Bauleitung zu besprechen. „Zeigt, was Dächingen auszeichnet, nämlich Toleranz!“ appellierte der Ortsvorsteher an die Anwohner, Probleme mit den Bauausführenden vernünftig zu regeln.