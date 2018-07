Stolz schickt der Rektor die Schüler in die Ferien

Stolz schwang in der Stimme von Oberstudiendirektor Wolfgang Aleker mit, als er bei der Abschlussfeier für die Unterstufe verkündete, dass von 367 Schülern 257 einen Preis oder eine Belobigung erhielten. Die Durchfallquote mit 0,8 Prozent in der Unterstufe ist am Johann-Vanotti-Gymnasium niedriger als im Durchschnitt.

„Gemeinsam haben wir gute Arbeit geleistet, haben sportliche Erfolge errungen, erlebten glanzvolle musikalische Auftritte. Unsere Schüler haben die Schule im Ausland gut vertreten“, erklärte Aleker bei seiner letzten Abschlussfeier vor seiner Pensionierung. „Es gilt Bewährtes zu bewahren“, gab er seinem Kollegium und Nachfolger Tobias Sahm mit auf den Weg.

Auch Außerirdischem gefällt’s

Mit „Best day of my life“ beschrieben die Orchesterklassen 6 und 7 mit der Unterstufenband unter der Leitung von Ulrike Hänle und Simon Föhr musikalisch, wie sich die Kinder wohl an ihrem letzten Schultag vor den langen Sommerferien gefühlt haben mögen. Die Unterstufen-Tanz-AG mit einem flotten Hip Hop aus dem Musical „Hair“ setzte das Programm fort. Die Video AG zeigte in ihrem Film, dass die Schule auch einem Außerirdischen sehr gut gefiel.

Schwere Taschen und Körbe hatten die Klassenlehrer der Unterstufe dabei, darin die Bücherpreise und Belobigungen für die ausgezeichneten Schüler, strahlende Gesichter bei ihnen und den Eltern, wenn sie aufgerufen wurden.

Das große Streichensemble unter der Führung von Gabriele Lang zeigte mit einer Melodie aus „Lord of the Dance“, was sie erarbeitet haben. Sportliche Erfolge, wie zwei Fußballmannschaften im Landesfinale, die Judoka im Bundesfinale aber auch herausragende Ergebnisse in vielen anderen Sportarten wurden im Schuljahresrückblick nochmals gewürdigt.

Die Schülermitvertretung erhielt den „John-Rabe-Schulpreis“, auch die Streitschlichter der Klassen 9 wurden geehrt. Mit einem lustigen Gockel-Rap der Chorklassen 5 und 6 unter der Leitung von Wolfgang Gentner endete die Abschlussfeier musikalisch. Das gemeinsame Abschlusslied durfte sich Wolfgang Aleker aussuchen. „Heute hier, morgen dort“ hatte er gewählt.