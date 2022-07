Die Ausstellung von Stefan Bircheneder „Stillstand“ in der Städtischen Galerie, die am Sonntag, 10. Juli, eröffnet wurde, versetzt die Besucher in die Welt verlassener Industrieanlagen. Mit großen Gemälden, Objekten und begehbaren Rauminstallationen, die er aus Leinwänden zusammenbaut und mit Detailrealismus bemalt, schaffe es der Künstler, dass für die Besucher Wirklichkeit und Schein verschwimmen – eine Technik, die er als Kirchenmaler gelernt habe, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Ehingen.

Zur Ausstellungseröffnung gab Bircheneder in einem Gespräch mit den Kuratoren Anne Linder und Volker Sonntag Einblicke in sein Schaffen.