Sternsingeraussendung in Kirchen

28 Kinder und Jugendliche aus Kirchen wurden am 6. Januar in der St. Martinuskirche in Kirchen von Pfarrer Jean de Dieu Mvuanda als Sternsinger ausgesendet.

Anschließend machten sie sich in sechs Gruppen auf den Weg, um von Haus zu Haus zu gehen, um den Segen fürs neue Jahr in die Häuser nach Kirchen und Stetten zu überbringen. Zwischendurch gab es für die Sternsinger eine Stärkung im Gemeindehaus. Zum Schluss ging es noch nach Mochental, um den Segen dort zu überbringen und bei einem gemeinsamen Beisammensein den Abend ausklingen zu lassen.

Einen Tag davor waren bereits drei Gruppen in den Teilgemeinden von Kirchen in Schlechtenfeld, Deppenhausen und Mühlen unterwegs und brachten dort ihren Segen in die Häuser.

Wie jedes Jahr wurde für einen guten Zweck gesammelt. Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ steht der Kinderschutz im Fokus der diesjährigen Dreikönigsaktion.