Sternsinger zogen in Rißtissen von Haus zu Haus

Die Sternsinger sind am Dreikönigstag im Gottesdienst im Gemeindehaus Arche in Rißtissen von Pfarrer Martin Danner ausgesandt worden. Anschließend waren sie gemeinsam mit Ihren Begleitpersonen und brachten den Segen zum neuen Jahr.

Die 31 Jungen und Mädchen sammelten in diesem Jahr 3216 Euro ein. Der Dienst für einen guten Zweck wurde auch mit einem gemeinsamen Abschlussessen in der Arche belohnt. Hier erhielten sie zur Erinnerung an ihren Einsatz als Sternsinger Urkunden ausgehändigt.

Die Spenden der Gemeinde kommen in diesem Jahr der Aktion zum Dreikönigssingen zugute, die in diesem Jahr unter dem Motto „Kinder stärken – Kinder schützen. In Indonesien und weltweit“, steht.

Sie haben aber nicht nur Geld gesammelt, sondern wurden auch reichlich mit Süßigkeiten beschenkt. Davon geben die Sternsinger einen Teil an den Ehinger Tafelladen ab.

Die Sternsinger aus der dritten und vierten Klasse besuchen noch die Grundschule in Rißtissen, um den Mitschülern und Lehrern ihre Lieder und Texte vorzutragen und den Segen in die Grundschule bringen.