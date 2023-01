Sternsinger tragen Segen ins Hospiz

24 Sternsinger haben am Dreikönigtag das Hospiz St. Martinus der St. Elisabeth-Stiftung in Kirchbierlingen besucht, um den Segen ins Haus und die Weihnachtsbotschaft in die Herzen zu bringen.

Die Türen zu den Zimmern der Hospizgäste waren an Dreikönig am späten Vormittag für die Sternsingerlieder weit geöffnet. „Es war uns ein sehr wichtiges Anliegen, den schwerkranken Menschen hier und deren Angehörigen etwas Freude in ihrer schweren Zeit zu bereiten, ihnen zudem persönlich die Weihnachtsbotschaft und den Segen zu bringen“, sagte Noah Schirmer stellvertretend für die Sternsinger. Neben dem Gesang hatten die Sternsinger den Segen und die Jahreszahl über die Eingangstüre im Hospizes geschrieben. Zum Dank wurden die morgendlichen Besucher mit Süßigkeiten belohnt.

Wie eng die Verbindung der Kirchengemeinde Kirchbierlingen zum Hospiz St. Martinus als Einrichtung der St. Elisabeth-Stiftung ist, zeigte sich daran, dass die Sterninger samt ihren Betreuerinnen und Betreuern Johanna Egle, Noah Schirmer sowie Veronika und Conny Egle die Treppe vor dem Hospiz auch in diesem Jahr als Motiv für das obligatorische Gruppenfoto auswählten. Pfarrer Jean de Dieu Mvuanda hatte den Aussendungsgottesdienst der acht Sternsingergruppen in der benachbarten Pfarrkirche St. Martinus zelebriert. „Die Mission steht in diesem Jahr unter dem Leitspruch ’Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit’“, teilte der Geistliche mit.