Sternsinger im Gesundheitszentrum Ehingen

Die Sternsinger haben am Mittwochnachmittag das Gesundheitszentrum Ehingen besucht. Sie überbrachten den Ärzten, Pflegekräften und Patienten des Alb-Donau Klinikums Ehingen und der Geriatrischen Rehabilitationsklinik ihre guten Wünsche, schreibt das Alb-Donau-Klinikum in einer Pressemitteilung. In der Eingangshalle des Gesundheitszentrums hatten sich Pflegekräfte mit Pflegedienstleiter Simon Hartmann und Patienten und versammelt. Sie freuten sich über den Besuch der Sternsinger und bedankten sich bei den jungen Menschen mit Süßigkeiten und Spenden für den guten Zweck. Die Spende geht in diesem Jahr nach Auskunft des Klinikums an notleidende Kinder in Indonesien.