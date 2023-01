1.915 Euro sind bei der Aktion Dreikönigssingen der Sternsinger in Berg zusammengekommen. Am Dreikönigstag waren 16 Mädchen und Jungen in vier Gruppen mit ihren Begleitern im Einsatz, um für benachteiligte Kinder in aller Welt zu sammeln. Viele Male durften sie unter dem Leitwort „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ den Segen zu den Menschen bringen.