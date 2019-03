Stepanenko siegt im Einzel und Doppel

Jana Stepanenko vom TC Ehingen hat sich beim Kleinfeld-Einzel- und Doppel-Tennisturnier in Schwendi in beiden Turnierarten den ersten Platz gesichert. In der Gruppenphase des Einzelwettbewerbs qualifizierte sich das Ehinger Tennistalent mit zwei Siegen und einer Niederlage für das Halbfinale. Mit einem 11:1-Sieg gegen Katharina Magg (SF Schwendi) zog Jana Stepanenko ins Finale ein. Dort besiegte das Ehinger Talent ihre Gegnerin Francesca Parzelli vom TC Weingarten mit 5:4. Somit erreichte Jana Stepanenko den ersten Platz in der Einzelkonkurrenz. Den ersten Platz im Doppelturnier in Schwendi erreichte Jana Stepanenko gemeinsam mit Francesca Parzelli. Die beiden Finalistinnen des Einzelturniers siegten gemeinsam klar gegen ihre vier Konkurrentinnen und gaben im gesamten Turnier nur drei Spiele ab.