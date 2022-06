Stefan Enderle weitere zwei Jahre SPD-Chef

Mit 17 stimmberechtigten Mitgliedern hat der Ortsverein der SPD in Ehingen seine Mitgliederversammlung abgehalten. Das teilte der Ortsverein nun mit. Unter anderem fanden Wahlen statt.

Der Vorsitzende Stefan Enderle erklärte laut Mitteilung, dass er jederzeit sein Amt abgeben würde, wenn jemand bereit wäre, zu kandidieren. Er bekräftigte aber, dass er bei einer Wiederwahl spätestens in zwei Jahren nicht mehr zu Verfügung stehen werde. Bis dahin wurde er von der Versammlung einstimmig gewählt.

Auch der Stellvertretenden Vorsitzender Joachim Schmucker, der Kasssierer Stefan Enderle und der Schriftführer Georg Mangold seien einstimmig in ihren Ämtern bestätigt worden. Beisitzer sind laut Mitteilung Roland Schmitz, Zapounidis Kiriakos, Anday Haile, Wolfgang Hänle, Daniel Erwert, Klara Dorner und Samuel Mäder.

Im Bericht des Vorsitzenden nahm demnach vorallem der Bundestagswahlkampf Raum ein. Die beiden Nominierungen in Blaustein und im Donaustadion in Ulm seien von den äußeren Umständen sehr „eigenartige“ Veranstaltungen gewesen, so die Mitteilung. Den Plakatwahlkampf in Ehingen sei gut sichtbar durchgeführt worden. Trotz später Aufstellung habe sich der Kandidat Jan Rothenbacher im Ergebnis gut geschlagen. Rothenbacher war bei der Versammlung dabei und hielt ein Referat über Sicherheitspolitik. Er habe unter anderem vom Sondervermögen für die Bundeswehr gesprochen, das für die SPD keine Aufrüstung darstelle. Jahrzehntelange Auslandseinsätze hätten schlicht Menschen und Material sehr stark belastet,geht aus der Mitteilung hervor.