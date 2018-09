Steeples zu Gast bei routinierten Gladiators

Zweiter Anlauf für die Zweitliga-Basketballer des Teams Ehingen Urspring: Nach dem früh abgebrochenen Heimspiel gegen Tübingen wegen Stromausfalls hoffen die Steeples nun am zweiten Spieltag auf ihre erste komplette Begegnung in der neuen Saison. „Es wird eine bärenschwere Aufgabe“, sagt Trainer Domenik Reinboth über das erste Auswärtsspiel seiner Mannschaft bei den Gladiators Trier. Beginn ist am Sonntag, 30. September, um 17 Uhr.

Anders als das Team Ehingen Urspring blieb die Mannschaft der Trierer fast unverändert. Der bekannteste der wenigen Zugänge ist Till Gloger, der in der ProA schon für Paderborn und zuletzt für den MBC in der Bundesliga spielte. Doch der Center fällt nach einer Operation am Ellenbogen noch aus. Die markanteste personelle Veränderung betraf aber den Cheftrainer: Marco van den Berg verabschiedete sich in seine niederländische Heimat, dessen bisheriger Co-Trainer Christian Held übernahm.

„Kontrollierter“ Auftritt

Zum Einstand gab es für den neuen Trierer Chefcoach einen Sieg: Am ersten Spieltag gewannen die Gladiators beim Aufsteiger Rostock mit 85:79. „Für das erste Spiel war es ein sehr kontrollierter Auftritt – zumal vor so einer Kulisse gegen einen extra motivierten Gegner“, sagte Steeples-Cheftrainer Domenik Reinboth, der das im TV-Sender Sport 1 live übertragene Eröffnungsspiel verfolgt hat. Rostock hielt zwar gut mit und machte das Spiel nach einer Trierer Zehn-Punkte-Führung fünf Minuten vor Schluss noch einmal spannend, doch die Gäste hatten auf jede Herausforderung eine passende Antwort und ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Aufgefallen sind Reinboth einmal mehr die Trierer Routiniers Jermaine Bucknor und Simon Schmitz. „Sie sind zwei wichtige Faktoren mit ihrer Bundesliga-Erfahrung“, sagt der Steeples-Trainers. Doch die Gladiators sind nicht nur Bucknor und Schmitz, die in Rostock nicht die besten Punktesammler ihres Teams waren. „Die Trierer haben keine Schwachstelle, ihr Kader ist tief besetzt. Sie haben zwölf Spieler, die gefährlich sind.“

Vor allem hat der Play-off-Halbfinalist der vergangenen Saison in der neuen Runde schon ein Spiel hinter sich, anders als die Steeples. „Das sehe ich eher als Nachteil für uns.“ Gerade einmal zehn Minuten waren sie am ersten Spieltag aktiv, ehe ein Stromausfall für den Abbruch der Partie gegen Tübingen sorgte. Was Reinboth im ersten Viertel, das gegen den BBL-Absteiger nur knapp verloren ging (23:24) gesehen hatte, gefiel ihm. „Ich war definitiv zufrieden“, so der Trainer. „Vor allem offensiv haben wir einen guten Job gemacht.“ Auch defensiv schlug sich die in weiten Teilen neu formierte Mannschaft sehr gut, auch wenn sie in zehn Minuten 24 Körbe des Gegners kassierte. Leichte, „schusselige“ Fehler seien seine Spieler in der Verteidigung unterlaufen, womit man den Tübingern einige Korberfolge „geschenkt“ habe, sagt Reinboth. „Wenn man sechs oder acht Punkte des Gegners abzieht, gehen wir mit einer guten Führung aus dem ersten Viertel.“ Allerdings sei die Aussagekraft eines einzigen Viertels über die Leistungsfähigkeiten beider Mannschaften sehr begrenzt. „Bei einem ganzen Spiel weiß man nie, wie es sich entwickelt.“

Reinboth lobt sein Team

Gleichwohl wollen die Steeples in Trier an ihren engagierten Kurzzeit-Auftritt gegen Tübingen anknüpfen. Der Stimmung und dem Engagement im Training tat das unvollendete erste Saisonspiel keinen Abbruch. „Alle ziehen gut mit, die Mannschaft wirkt sehr harmonisch“, sagt Reinboth. Einzig der NBBL-Spieler Lucas Loth musste im Training wegen einer Erkältung etwas kürzer treten. Wen von den Nachwuchsspielern der Steeples-Trainer mit zum ersten Auswärtsspiel in der ProA mitnehmen will, ließ er offen. Nur Kevin Strangmeyer und Franklyn Aunitz dürften gesetzt sein.