Steeples wollen ihren Rekord einstellen

Zum Abschluss der Hauptrunde der Zweiten Basketball-Bundesliga ProA tritt das Team Ehingen Urspring am Samstag, 30. März, bei den Kirchheim Knights an. Spielbeginn im Derby ist um 19.30 Uhr. Für den Tabellenzwölften Kirchheim ist es die letzte Begegnung der Saison, während es für die Steeples um die bestmögliche Ausgangsposition für die Play-offs geht. Vor dem 30. Spieltag liegt Ehingen Urspring auf Rang sechs.

Würde sich an der Rangfolge der Mannschaften auf den Plätzen nichts mehr ändern, träfen die Steeples in der ersten Play-off-Runde auf den Tabellendritten Rostock – ein Gegner, den sie erst kürzlich auswärts geschlagen haben. Doch führen die Seawolves ein Trio von drei punktgleichen Mannschaften an und Ehingen Urspring liegt nur knapp dahinter. Andererseits haben die sechsplatzierten Steeples auch nur zwei Punkte Vorsprung auf Trier (und gegen die Gladiators den direkten Vergleich verloren), weshalb sie in der Tabelle auch zurückfallen könnten. Viel Bewegung in der Play-off-Zone ist noch möglich, einzig Spitzenreiter Chemnitz hat seinen Platz bereits sicher. Die Rostock Seawolves hätten mehr als 30 verschiedene Szenarien für die Reihenfolge auf den Plätzen zwei bis sechs ausgemacht, sagt Steeples-Trainer Domenik Reinboth.

Reinboth selbst wird sich mit der Meisterrunde erst nach Abschluss der Hauptrunde eingehend beschäftigen – dann, wenn auch der Viertelfinalgegner feststeht. „Ich denke jetzt noch nicht groß über die Play-offs nach“, sagt er. „Die Konzentration gilt erst einmal dem Spiel in Kirchheim. Die Saisonbilanz ist auch wichtig, 18 Siege wären die Einstellung unseres Rekords.“ In der Saison 2013/14 hatten die Steeples die ProA-Hauptrunde mit 36 Punkten und auf Rang drei abschlossen. Fünf Jahre danach hat die Mannschaft von Reinboth, der damals einer der Co-Trainer von Ralph Junge war, die Chance, dieselbe Ausbeute zu erreichen. Mit einem Derbysieg in Kirchheim.

Ein Selbstläufer wird es am Samstagabend aber nicht. „Für die Knights ist es das letzte Saisonspiel, in dem sie sich von ihren Fans verabschieden“, so Reinboth. Und das nach Möglichkeit mit einem Sieg.

Für die Kirchheimer ist das Derby das Ende einer schwierigen Saison. Die Knights waren als Play-off-Kandidat gehandelt worden, doch Ausfälle wichtiger Spieler warfen das Team zurück. „Gerade auf den deutschen Positionen hatte Kirchheim massive Verletzungsprobleme“, so Reinboth. Der vom Bundesligisten Braunschweig verpflichtete Constantin Ebert fiel bereits in der Vorbereitung aus, Tim Koch kam gerade einmal auf sieben Einsätze, Brian Wenzel auf sechs.

Zuletzt erwischte es auch das Team Ehingen Urspring mit den Verletzungen von Tim Hasbargen und Seger Bonifant – aber kein Vergleich zu Kirchheim. „Wir kennen das Lied. Zwei Spiele ging es gut, aber eine ganze Saison mit Ausfällen ist schwierig“, so Reinboth.

Ungeachtet der Ausfälle haben die Knights Qualität im Kader. Andreas Kronhardt (Punkteschnitt: 8,6 pro Spiel) zählt zu den besten deutschen Centern der Liga, dazu kommen starke US-Amerikaner wie Rohndell Goodwin (17,8), DaJuan Graf (12,8) und Keith Rendleman (10,9).

Bonifant-Einsatz fraglich

Bei den Steeples ist der Einsatz eines US-Amerikaners weiter fraglich, Seger Bonifant hatte nach Worten von Reinboth zumindest unter der Woche noch immer Schmerzen am lädierten Sprunggelenk. Ob er im Derby dabei ist, „kann man noch nicht sagen“, so der Trainer, der nichts riskieren will. Schließlich ist das letzte Hauptrundenspiel für das Team Ehingen Urspring nicht die letzte Aufgabe der Saison und in den Play-offs wird Bonifant noch gebraucht. Dass seine Mannschaft mit Blick auf die schon am kommenden Wochenende beginnende K.-o.-Runde das Spiel in Kirchheim etwas leichter nehmen wird, daran denkt Domenik Reinboth nicht. „Jeder, der uns schon hat spielen sehen, weiß, dass es für uns nicht anders geht, als Vollgas zu geben.“