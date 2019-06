Steeples verpflichten Ferenc Gille

Nach den Vertragsverlängerungen von Gianni Otto und Tim Hasbargen hat der Basketball-Zweitligist Team Ehingen Urspring seinen ersten neuen Spieler verpflichtet. Wie die Steeples am Donnerstag mitteilten, wechselt in Ferenc Gille ein junger, altletischer Forward nach Ehingen.

Der in der Altmark in Sachsen-Anhalt aufgewachsene Ferenc Gille spielte zuletzt beim Bundesligisten Mitteldeutscher Basketball Club (MBC) und dessen Kooperationspartner in der ProB, den BSW Sixers Sandersdorf. „Ich will mich optimal weiterentwickeln und das Beste aus meinen spielerischen Fähigkeiten und meinem Körper herausholen. Und dafür ist Ehingen prädestiniert und der perfekte Ort. Das ist der Hauptgrund für meinen Wechsel. Nach meinem ersten Besuch hat sich dieser Eindruck bestätigt und ich war sehr beeindruckt von der Kompetenz im Verein und der gesamten Organisation“, sagt Gille über die Gründe für seinen Wechsel.

Kurzeinsätze in der Bundesliga

Ferenc Gille agiert als Power Forward mit einer Körpergröße von 2,03 Metern und er verfügt über eine Spannweite von 2,06 Metern. Der Nachwuchsakteur ist gerade einmal 20 Jahre alt und erzielte in der abgelaufenen Saison im Durchschnitt 5,5 Punkte und 3,3 Rebounds in der ProB. In seinem besten Saisonspiel gegen Essen erzielte der junge Deutsche 15 Punkte und acht Rebounds. In der Basketball-Bundesliga kam er für den MBC zu drei Kurzeinsätzen gegen Ulm, Bayreuth und Oldenburg.