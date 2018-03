Steeples verpassen ersten Auswärtssieg

Die Zweitliga-Basketballer des Teams Ehingen Urspring haben am siebten Spieltag der ProA ihren ersten Auswärtssieg der Saison knapp verpasst. Nach starkem ersten Viertel und Führung bis zum Beginn des Schlussabschnitts verloren die Steeples bei Uni Baskets Paderborn mit 70:74. Erfolgreichster Werfer der Gäste, die auf Jonathan Malu verzichten mussten, war Seger Bonifant mit 24 Punkten.

Drei Tage nach der 65:104-Heimpleite gegen Aufsteiger Karlsruhe hatte Steeples-Trainer Domenik Reinboth eine deutliche Leistungssteigerung gefordert – und er bekam sie auch zu sehen. „Die Jungs haben die richtige Antwort gegeben. Ich hatte verlangt, dass mit Herz und Leidenschaft gespielt wird“, so Reinboth. Seine Mannschaft gab in Paderborn von Beginn an den Ton an. Nach 14 Sekunden erzielte Seger Bonifant die ersten zwei Punkte des Spiels und ließ, nach dem Ausgleich der Gastgeber, mit seinem ersten von am Ende sechs verwandelten Drei-Punkte-Würfen (bei zwölf Versuchen und damit einer sehr ordentlichen Quote von 50 Prozent) den nächsten erfolgreichen Wurf folgen. Kevin Yebo tat seinem US-amerikanischen Teamkollegen gleich und erhöhte auf 8:2.

Die Steeples ließen nicht locker und verteidigten in der Folge auch gut. Den Paderbornern gelangen im ersten Viertel aus dem Spiel heraus nur noch zwei Punkte (zum 9:13 nach knapp sieben Minuten), sonst trafen sie nur von der Freiwurflinie. Ehingen Urspring dagegen traf aus allen Lagen und mit einem Dunking stellte Davonte Lacy 47 Sekunden vor Ende des Abschnitts das 22:9 für die Steeples. Ein Freiwurf von Paderborn sorgte für das 22:10-Viertelergebnis.

Coach Reinboth wusste aber: Ein Ruhekissen war der Vorsprung nicht, denn in keinem ihrer sechs Spiele davor hatten die Paderborner in der ersten Halbzeit mehr Punkte erzielt als in der zweiten – teils drehten die Westfalen nach der Pause richtig auf. Reinboth hoffte, dass sein Team den Vorsprung im zweiten Viertel zumindest halten, aber besser noch ausbauen würde. „Wir wussten, dass Paderborn ein Team ist, das in der zweiten Halbzeit deutlich besser spielt.“

Doch die Hoffnung des Trainers erfüllte sich nicht. Zwar bauten Davonte Lacy und Kevin Yebo die Steeples-Führung zunächst auf 29:14 aus und sorgten bis zur Mitte des Abschnitts dafür, dass es bei 15 Punkten Unterschied blieb (35:20), doch in den letzten zwei Minuten schmolz der Vorsprung kräftig, Devonte Brown, Maximilian Kuhle mit einem Dreier sowie Thomas Cooper mit einem verwandelten Freiwuf sowie weiteren zwei Punkten brachten die Gastgeber bis zur Pause auf 33:37 heran. Die Steeples hingegen ließen auch beste Möglichkeiten aus. „Das zweite Viertel hat uns weh getan, da haben wir viele einfache Würfe liegen gelassen“, haderte Reinboth mit seinen Spielern. „Wir hätten deutlich höher führen können.“

Das Team Ehingen Urspring wahrten im ausgeglichenen dritten Viertel ihre Führung. Der Vorsprung wuchs mehrmals auf acht Zähler (48:40, 51:43, 53:45), aber Paderborn verkürzte immer wieder. Die Gäste lagen nach 30 Minuten mit 57:53 vorn. Keine 60 Sekunden dauerte es im Schlussabschnitt, da war die Führung weg. Devonte Brown und Phillip Daubner verwandelten je einen Dreier zum 59:57 für Paderborn, Dominik Wolf ließ kurz eineinhalb Minuten später einen dritten Dreier zum 62:57 folgen.

Steeples legen wieder vor

Die Steeples schlugen zurück, holten sich durch Bradley Hayes und Seger Bonifant vier Minuten vor Spielende wieder die Führung (65:63). Zwei Minuten vor Ende lag Ehingen Urspring 66:65 vorn, ehe Bradley Hayes und Kevin Yebo ihr fünftes Foul kassierten und aus dem Spiel mussten. Nachdem mit Jonathan Malu ohnehin schon ein Center verletzungsbedingt hatte passen müssen, fehlten den Steeples in der Schlussphase des umkämpften Spiels zwei weitere groß gewachsene Spieler.

Die Uni Baskets machten mit sieben Punkten in Folge zum 72:66 den Sack zu, 26 Sekunden waren da noch zu spielen. Die Drei-Punkte-Versuche der Steeples brachten nicht den gewünschten Erfolg und so standen die Gäste am Ende mit leeren Händen da. Ärgerlich aus Sicht von Trainer Domenik Reinboth. „Wir haben uns nicht belohnt für das deutlich bessere Spiel gegenüber der Leistung gegen Karlsruhe.“

Weiter geht es für das Team Ehingen Urspring bereits am Sonntag, 5. November, 17.30 Uhr, mit dem Heimspiel gegen Crailsheim.

Uni Baskets Paderborn – Team Ehingen Urspring 74:70 (10:22, 23:15, 20:20, 21:13). Steeples: Bonifant (24 Punkte, davon 6 Dreier), Lacy (17), Yebo (15), Hayes (4), Kolo (4), Preston (4), Schmitt (2), Noeres, Strangmeyer, Meister. Erfolgreichste Paderborner Werfer: Grim (21), Kuhle (14), Brown (13).