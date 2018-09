Steeples verlieren Testspiel gegen Kirchheim

Tickets für das erste Punktspiel

Der Saisonauftakt in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProA rückt näher. Das Team Ehingen Urspring trifft am ersten Spieltag am Sonntag, 23. September, 17 Uhr, in der heimischen JVG-Halle auf den BBL-Absteiger Tigers Tübingen. Eintrittskarten fürs Derby sind im Internet auf www.ticketmaster.de (Rubriken Sport und Basketball) erhältlich oder am Tag des Testspiels gegen Nürnberg am Sonntag, 16. September, in der JVG-Halle. (sz)