Steeples verlieren Test gegen Elchingen

Der Basketball Zweitligist Team Ehingen Urspring hat gegen den ProB-Klub Scanplus Baskets Elchingen mit 78:83 verloren. Im zweiten Testspiel in der Vorbereitung auf die ProA-Saison sei vor allem die zweite Halbzeit zufriedenstellend gewesen, sagte Steeples-Pressesprecher Johannes Hübner. „Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen“, erklärte Hübner, fügte aber hinzu, „dass noch genügend Zeit zur Entwicklung bleibt“. Die zwei US-Amerikaner Joe Sherburne und Darnell Foreman die am vergangenen Freitag im ersten Test gegen Crailsheim (64:95) verletzungsbedingt gefehlt hatten, spielten auch gegen die mit einigen Spielern mit ProA-Erfahrung verstärkten Elchinger nicht. Ebenfalls beim Team Ehingen Urspring nicht dabei war Daniel Monteroso, der gegen Crailsheim umgeknickt war und wegen Beschwerden am Sprunggelenk geschont wurde. Am kommenden Wochenende geht es für die Steeples mit den nächsten beiden Testspielen weiter, auswärts in Gießen (BBL) und Schwenningen (ProA).