Steeples verlieren auch fünftes Testspiel

In seinem fünften Testspiel der Vorbereitung auf die kommende Basketball-ProA-Saison hat das Team Ehingen Urspring deutlich gegen die Kirchheim Knights verloren. Das nicht öffentliche Testspiel in der Ehinger JVG-Halle endete mit einem 101:70-Erfolg für Kirchheim. Die Leistung nach dem schwachen Spiel gegen Schwenningen hat sich wieder verbessert. Die Steeples fingen gut an und führten zur Mitte des zweiten Viertels mit 32:28. Zur Halbzeit stand es aber 49:36 für den ProA-Ligisten Kirchheim, der laut Steeples-Pressesprecher Johannes Hübner diese Saison einen starken Kader hat und somit das Potenzial hat oben mitzuspielen. Gegen Ende des Spiels ging den Steeples die Kraft aus und sie gerieten in hohen Rückstand. Auf den US-Profi Joe Sherbune musste Ehingen Urspring weiterhin verzichten, da er noch verletzt ist. Pointguard Darnell Foreman feierte sein Debüt bei den Steeples. ,,Er braucht aber noch ein bisschen Zeit, um richtig in die Mannschaft zu finden’’, so Hübner. Er war in den vorherigen vier Testspielen ebenso wie Sherburne verletzungsbedingt ausgefallen.