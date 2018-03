Steeples verlassen die Abstiegszone

Das Team Ehingen Urspring hat einen Schritt zum Verbleib in der Zweiten Basketball-Bundesliga getan. Die Steeples entschieden das Derby gegen die Orange Academy vor rund 1000 Zuschauern in der heimischen JVG-Halle mit 94:81 für sich, entschieden auch den direkten Vergleich mit dem Gegner für sich und schoben sich in der Tabelle an den punktgleichen Ulmern und Baunachern vorbei auf einen Nichtabstiegsplatz. Einen Einstand nach Maß bei den Steeples hatte der neue Point Guard Achmadschah Zazai, der maßgeblich zum Derbysieg beitrug.

Mit 17 Punkten und elf Assists kam der bundesligaerprobte Zazai gleich in seinem ersten und eminent wichtigen Spiel für Ehingen Urspring auf zwei zweistellige Statistikwerte und somit ein Double-Double. Die Zahl von elf Korbvorlagen dokumentiert auch, dass er seine Mitspieler in Szene zu setzen weiß. Vor allem die Big Men der Steeples profitierten davon: Kevin Yebo und Bradley Hayes, dem das Auge des Zugangs besonders zugute zu kommen scheint, erzielten zusammen 39 der 94 Punkte der Steeples. Jonathan Malu hätte die Quote der Big Men vielleicht noch weiter in die Höhe getrieben, aber Malu, der sich in der laufenden Saison schon einige Male mit Verletzungen herumgeschlagen hat, bleibt vom Pech verfolgt: Nach nicht einmal sechs Minuten im ersten Viertel humpelte er mit einer Sprunggelenkverletzung vom Feld und war nur noch Zuschauer.

Zu Beginn hatte Jonathan Malu noch mit dazu beigetragen, dass die Steeples mit einem 5:0-Lauf den 2:4-Rückstand in eine 7:4-Führung verwandelt hatten. Doch die Orange Academy drehte rasch den Spieß um, zwei Dreier von Nils Mittmann und Marcell Pongo brachten ihnen die Führung zurück (10:7), kurz darauf lagen die Gäste sogar mit 14:7 vorn. Steeples-Coach Domenik Reinboth nahm die erste Auszeit.

Steeples ziehen davon

Die von knapp 100 mitgereisten Fans unterstützten Gäste führten kurz darauf 17:9, ehe Ehingen Urspring herankam. Vor allem Hayes und Yebo sorgten dafür – oft nach Pässen von Spielmacher Zazai, den Reinboth zu Beginn des Spiels noch auf der Bank gelassen hatte – dass der Ulmer Vorsprung schmolz. 19:23 hieß es nach zehn Minuten. Eine halbe Minute war im zweiten Viertel gespielt, da hatte Davonte Lacy für den Ausgleich gesorgt. Die Steeples kamen nun richtig in Schwung, sie verteidigten gut (viereinhalb Minuten dauerte es in diesem Abschnitt, ehe die Orange Academy ihren ersten Korb aus dem Feld erzielte) und sie nutzten ihre Chancen. Auf 37:25 zogen die Steeples davon, kurz darauf stand es 40:28. Dann wurde Ulm wieder treffsicherer, kam bis zur Halbzeitpause auf 44:41 heran.

Den besseren Start ins dritte Viertel erwischten die Gäste, Routinier Nils Mittmann sorgte für die 45:44-Führung für die Orange Academy, Björn Rohwer ließ drei Punkte zum 48:44 folgen. Kurz darauf führten die Ulmer mit 53:46, dann mit 58:49. Sebastian Schmitt mit einem Dreier läutete die Aufholjagd ein, Davonte Lacy ließ einen weiteren Drei-Punkte-Wurf zum 55:58 folgen. Dem nicht genug: Center Bradley Hayes mit einem Dunking und Spielmacher Achmadschah Zazai brachten die Steeples wieder in Führung (59:58). Die Gäste konterten mit zwei Punkten zum 59:60. Zazai, Yebo und Kevin Strangmeyer brachten die Steeples wieder nach vorn, 65:62 hieß es nach 30 Minuten.

Die Heimmannschaft zog zu Beginn des Schlussabschnitts auf sechs Punkte davon (68:62, 70:64), aber die Orange Academy glich wieder aus und legte erst zwei Punkte (70:72), dann drei Punkte (72:75) vor. Sechseinhalb Minuten waren noch zu spielen – und die Steeples nutzten die verbleibende Zeit, das Derby für sich zu entscheiden. Aus einem 76:76 wurde ein 85:76. Zweieinhalb Minuten standen noch auf der Uhr. Die Ulmer schickten den Gegner durch frühe Fouls immer wieder an der Freiwurflinie, doch die Steeples blieben cool. Und weil die Gäste offensiv nicht mehr viel zustande brachten, wuchs der Vorsprung bis zum Schluss auf 13 Punkte an. Damit hatte Ehingen Urspring auch den direkten Vergleich (das Hinrundenspiel in Ulm war mit 69:78 verloren gegangen) für sich entschieden. „Das ist unglaublich wichtig, denn jetzt muss Ulm ein Spiel mehr gewinnen als wir, um in der Tabelle vor uns zu stehen“, sagte Domenik Reinboth, der nicht nur die Leistung seiner Mannschaft, sondern auch die lautstarke Unterstützung durch die Fans hervorhob. „Ich glaube, heute haben die Wände gewackelt.“

An der Anfeuerung durch die Fans lag es bei der Orange Academy nicht, doch 94 Punkte des Gegners fand der Ulmer Coach Chris Ensminger, der den frisch opererierten Cheftrainer Daniel Jansson vertrat, zu viel. „Man tut sich in einem Auswärtsspiel schwer, wenn der Gegner 94 Punkte macht“, so Ensminger, für den es eine ärgerliche Niederlage war. „Wir hatten es in der Hand, aber in den letzten Minuten haben wir nicht so gute Entscheidungen getroffen."

Team Ehingen Urspring – Orange Academy 94:81 (19:23, 25:18, 21:21, 29:19). Steeples: Lacy (21), Bonifant (4), Malu (2), Yebo (22 Punkte/14 Rebounds), Zazai (17 Punkte/11 Assists), Schmitt (7), Hayes (17), Strangmeyer (4), Noeres, Meister, Aunitz, Loth. Ulm: Pongo (18), Rohwer (17), Mittmann (15), Pape (10), Krämer (9), Philipps (5), Ferner (4), Köpple (3), George, Stoll, Möbus, Bretzel.