Steeples treffen auf Seriensieger

Zum Abschluss der Vorrunde der Zweiten Basketball-Bundesliga ProA wartet auf die Mannschaften noch ein Doppelspieltag. Die beiden Gegner des Teams Ehingen Urspring – Phoenix Hagen und die Artland Dragons aus Quakenbrück – liegen vor dem ersten der beiden bevorstehenden Spieltage in der Tabelle weit auseinander, doch der Unterschied auf dem Punktekonto beträgt nur vier Zähler. Die Steeples treffen am Freitag, 14. Dezember, 19 Uhr, zu Hause auf den punktgleichen Tabellenvierten Hagen, am Montag, 17. Dezember, ist die Mannschaft von Domenik Reinboth bei den derzeit auf Rang 13 notierten Artland Dragons zu Gast.

Doch vor Quakenbrück gilt die Aufmerksamkeit von Reinboth zunächst Phoenix Hagen – und von dieser Mannschaft war in den vergangenen Wochen einiges zu sehen. Nach acht Spieltagen steckte der frühere Bundesliga-Verein aus Westfalen auf dem vorletzten Platz, nach nur zwei Siegen bis dahin. Nur Hanau hatte noch weniger Punkte geholt. Die Phoenix-Verantwortlichen entschieden sich für die Trennung von Kevin Magdowski, der Trainer musste nach nur elf Monaten beim ProA-Klub gehen. Danach erlebte Hagen einen gewaltigen Aufschwung, erst unter Interimscoach Tobit Schneider, dann unter dem neuen Cheftrainer Chris Harris. Einen Sieg nach dem anderen verbuchten die Hagener, darunter gegen Hamburg (84:70), in Rostock (98:97) und in Nürnberg (93:81), kein Spiel mehr ging verloren. In der Tabelle kletterte Phoenix unaufhörlich, seit vergangenem Wochenende liegt die Mannschaft vor den Steeples auf Rang vier.

Zuletzt aber, im Nordrhein-Westfalen-Derby gegen Paderborn, wäre die Serie von Phoenix fast gerissen. Lange hatte das Team von Harris in Führung gelegen, ehe die Gäste durch zwei verwandelte Dreier eine Minute vor Schluss mit 82:80 in Führung gingen. Dominik Spohr verkürzte mit einem Freiwurf auf 82:81, ehe wenige Sekunden vor dem Ende ein Korbleger von Jannik Lodders Hagen den 83:82-Erfolg brachte.

Lodders ist einer der zahlreichen ProA-erfahrenen Spieler im Phoenix-Kader – und einer der vielen „gefährlichen“ Spieler, wie Steeples-Trainer Domenik Reinboth sagt. Ihn überraschen die jüngsten Erfolge und die gute Tabellenplatzierung von Hagen nicht. „Die Mannschaft ist ein Top-4-Kandidat“, so Reinboth. Mit dem US-Amerikaner hat Phoenix einen der besten Spieler der Liga in seinen Reihen, mit durchschnittlich 16,6 Punkten pro Partie zählt er auch zu den besten Korbschützen der ProA. Für die Wahl zum ProA-Spieler des Monats November, die Steeples-Profi Rayshawn Simmons gewann, war Herrera ebenfalls nominiert – nicht zum ersten Mal.

Neben Herrera und Lodders hat der Steeples-Trainer bei Hagen auch Dominik Spohr (14,5 Punkte pro Spiel) besonders im Blick – und Joel Aminu, einige Jahre lang in Ehingen und Urspring ausgebildet und seit Sommer 2017 bei Phoenix Hagen unter Vertrag. In der vergangenen Saison, als sich gegen Ende der Hauptrunde die Steeples und Hagen in der JVG-Halle gegenüberstanden, war Aminu beim 89:80-Sieg der Gäste mit insgesamt 20 Punkten und einem starken Auftritt besonders im letzten Viertel einer der Matchwinner von Hagen. „Er hat uns im letzten Spiel zu schaffen gemacht“, so Reinboth. Auch wenn Joel Aminu in der laufenden Runde noch nicht ganz an seine starken Leistungen in der Schlussphase der vergangenen Saison angeknüpft hat und er auch etwas weniger Spielzeit hat, hat ihn Domenik Reinboth auf der Rechnung. „Joel ist ein gefährlicher Spieler und wenn es gegen den früheren Klub geht, ist man natürlich extra motiviert.“

Steeples ohne Personalsorgen

Phoenix Hagen ist nach den entrückten Niners aus Chemnitz der Klub mit der aktuell längsten Siegesserie in der ProA – fünf in Folge. Die Steeples wären ebenfalls bei fünf, wäre nicht ihre Serie am vergangenen Wochenende gegen Spitzenreiter Chemnitz gerissen. Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer zu verlieren, ist kein Beinbruch, das Spiel war beim Team Ehingen Urspring auch schnell abgehakt und die Konzentration galt dem Treffen mit Hagen. Alle Spieler seien fit, sagt Trainer Reinboth, der im Heimspiel gegen den Tabellenvierten am Freitag somit aus dem Vollen schöpft. Ziel der Steeples ist der sechste Heimsieg, es wäre der insgesamt achte Erfolg im 14. Spiel. Damit ließe sich am Sonntag entspannt zur nächsten Partie nach Quakenbrück fahren, die am Montagabend ansteht. Gegen einen Gegner, der am Freitag in Chemnitz spielt und somit zum Abschluss der Vorrunde gegen die Steeples noch stärker unter Zugzwang steht.