Steeples stolpern in Tübingen

Das Team Ehingen Urspring hat am Samstagabend in der Basketball ProA die erste Niederlage im Jahr 2019 hinnehmen müssen. In Tübingen verloren die Steeples mit 87:94 – und das nach vier Siegen in Folge.

Den Grund für die Niederlage zu suchen, fiel den Verantwortlichen der Steeples am Samstagabend nicht schwer. Eine verkorkste erste Halbzeit ging mit 53:43 an die Gastgeber aus Tübingen. Zwar versuchten die Ehinger nach der Pause alles, um das Spiel zu drehen – am Ende jedoch vergebens.

„Sie kamen mit viel Intensität ins Spiel und die haben wir nicht egalisiert. In der zweiten Halbzeit haben wir das gemacht, aber sie haben die entscheidenden Plays gemacht und wir nicht. Hut ab vor Tübingen, aber wir werden weiter kämpfen und schauen jetzt auf das Heimspiel gegen Schalke am Samstag“, erklärt Kapitän Seger Bonifant auf Facebook.

Und genau das sieht auch sein Trainer Domenik Reinboth so. „Die erste Halbzeit war nicht gut. Das heißt aber nicht, dass wir in der zweiten Halbzeit alles richtig gemacht haben“, erklärt der Trainer, der an diesem Samstagabend seit langer Zeit mal wieder ein eher schlechtes Spiel seiner Truppe mit ansehen musste. „Wir waren nicht gut. Wir müssen aber auch zugeben, dass Tübingen einen guten Tag und auf fast alles auch eine gute Antwort gehabt hat“, sagt Reinboth.

Gerade in den ersten beiden Vierteln hat sich Tübingen teilweise in einen Lauf gespielt – dass das Team allgemein eine hohe Trefferquote hat, war für die Ehinger alles andere als ein Geheimnis. „Wir waren viel zu oft einen Schritt zu spät dran. Wir waren unkonzentriert und haben vor allem nicht das umgesetzt, was wir uns eigentlich vorgenommen haben“, so Reinboth, der natürlich weiß, dass seine Mannschaft nicht in jedem Spiel zu 100 Prozent alles abrufen kann.

„Ich glaube aber, dass wir in den vergangenen Wochen ein paar Dinge zu wenig trainiert haben. Die Dinge, die zur Basis gehören, haben meine Jungs teilweise falsch gemacht, vielleicht weil sie dachten, dass sie es aufgrund der guten Ergebnisse der vergangenen Wochen blind beherrschen“, erklärt Reinboth und spricht dabei Fehler in so manchen Rotationen an.

Das – und eben die Tatsache, dass die Tübinger energischer zur Sache gingen – waren dann auch die Gründe, warum die Ehinger eben nicht den fünften Sieg in Folge und den ersehnten zwölften Saisonsieg einfahren konnten. „Die Niederlage ist natürlich kein Beinbruch. Sie motiviert uns, es nächstes Spiel besser zu machen. Wir sind also nach dem Tübingen-Spiel frustriert-motiviert“, sagt Reinboth und ruft das Motto „Mund abwischen, weitermachen“ aus.

Denn schon am kommenden Samstag (19 Uhr) ist der Sprungball in der heimischen JVG-Halle gegen Schalke 04 Basketball. Und da haben die Jungs von Domenik Reinboth auch noch etwas gut zu machen – schließlich ging das Hinspiel verloren.

„Unser Ziel ist ganz klar der zwölfte Saisonsieg und damit der sichere Klassenerhalt“, macht Reinboth auf die Partie Anfang Februar aufmerksam.