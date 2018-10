Steeples spielen sich in einen Rausch

Da ist er. Der erste Saisonsieg für die Steeples ist unter Dach und Fach. Mit einem überzeugenden 92:79-Heimsieg konnte das Team Ehingen Urspring am vergangenen Samstag den neunmaligen Deutschen Meister MLP Academics aus Heidelberg bezwingen. Besonders Ehingens US-Amerikaner Ray Simmons und Youngster Kevin Yebo konnten jeweils mit einem Double-Double überzeugen.

Es gab sie mal wieder, die Sieges-Laola in der JVG-Halle. Das Team, der Trainer, das komplette Umfeld und die Zuschauer freuten sich und bejubelten den ersten Saisonsieg der Steeples. Aus den Boxen lief traditionell zum Heimsieg „All I do is win“ von DJ Khaled, die Mannschaft lief noch eine Ehrenrunde auf der Tribüne und bedankte sich bei den Zuschauern.

Die Gäste aus Nordbaden, trainiert von Zweitligalegende Frenkie Ignjatović, kamen deutlich besser in die Partie als die Gastgeber. Nach zehn gespielten Minuten stand es 21:29 für die Heidelberger. Es machte in dem Moment den Anschein, dass es sehr schwer wird, die Gäste zu besiegen. Heidelberg, zu dem Zeitpunkt mit einer hohen Trefferquote von 71 Prozent. Ehingen konnte sich im zweiten Viertel deutlich steigern und nach fünf Minuten stopfte Kevin Yebo, der Spieler des Abends, den Ball zum 34:34 Ausgleich in den Korb. Zum ersten Mal stand die Halle Kopf an diesem Abend. Kurz danach traf Tim Hasbargen noch einen Dreier zur ersten 37:34-Führung und dies zwang Academics-Trainer Ignjatović zu einer Auszeit. Ehingen machte in der Verteidigung einen sehr guten Job. In den ersten sechs Minuten wurden gerade mal sieben Gegenpunkte zugelassen. Heidelberg hat sich nochmal gefangen und ging mit einer 40:43-Führung in die Halbzeitpause.

Ehingen spielte sich ab dem Zeitpunkt in den besagten Rausch. Das Zusammenspiel war vorbildlich, die Würfe fielen in den Korb und die Gäste aus Nordbaden hatte man auf dem Parkett absolut im Griff. Trotz Foulprobleme der US-Amerikaner Bonifant und Simmons, die von Steeples-Trainer Domenik Reinboth auf die Bank zurück befördert wurden, war die Führung nie in Gefahr. Ehingens Gianni Otto bekam zu dem Zeitpunkt relativ viel Spielzeit, er machte seinen Job mehr als gut und bekam bei seiner Auswechslung einen verdienten Sonderapplaus vom Ehinger Publikum. Ebenfalls dominierten die Ehinger zu dem Zeitpunkt die Bretter und gewannen das dritte Viertel somit 26:13 für sich. Mit dem Zwischenstand von 66:56 ging es dann ins letzte Viertel.

In diesem ging „der Rausch“ dann weiter. Man muss einfach sagen, dass die Steeples an diesem Abend einen „Sahnetag“ erwischt haben. Allein die Dreierquote lag zwischenzeitlich über 60 Prozent. Kevin Yebo traf am laufenden Band und pflückte sich die Bälle von den Brettern runter. Ray Simmons Pässe fanden immer die richtigen Anspielstationen. Die Youngster Hasbargen und Otto spielten so routiniert, als ob es schon ihre zehnte Profisaison wäre. Am Ende stand das bekannte Ergebnis von 92:79 auf der Anzeigetafel. Ein enttäuschter Heidelberger Trainer Frenkie Ignjatović sagte nach dem Spiel: „Glückwunsch zum verdienten ersten Sieg. Ehingen ist eine völlig andere Mannschaft als in der vergangenen Saison. Wir haben zu viele leichte Punkte zugelassen. Es wartet viel Arbeit auf uns, es wird eine schwere Saison werden.“

Domenik Reinboth sagte stolz nach dem Spiel: „Es war heute eine unglaubliche Stimmung. Vielen Dank ans Publikum. Wir haben uns in einen Rausch gespielt und dabei haben uns die Zuschauer bestens unterstützt. Die Jungs waren heiß auf den ersten Sieg, als wir in den vergangenen drei Spielen so knapp dran waren. Heute haben wir gezeigt, dass wir ein tolles Team sind und die jungen deutschen Talente, die wegen Foulproblemen der Kollegen viel Einsatzzeit bekamen, haben das in sie investierte Vertrauen zurück gegeben. Das freut mich natürlich sehr. Wir haben uns heute selbst belohnt und gezeigt was wir können. So wollen wir weiter machen.“