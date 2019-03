Steeples sind gegen Trier nicht in Bestbesetzung

In seinem letzten Heimspiel der Hauptrunde der Zweiten Basketball-Bundesliga ProA trifft das Team Ehingen Urspring am Freitag, 22. März, 19.30 Uhr, in der JVG-Halle auf den Tabellennachbarn Gladiators Trier. Beide Mannschaften kämpfen noch um den Einzug in die Play-offs – die Steeples mit einem Handicap: Tim Hasbargen zog sich am vergangenen Samstag in Rostock einen Bänderriss zu und fällt aus, das Mitwirken von Seger Bonifant, der angeschlagen ist und schon das Spiel in Rostock verpasste, war noch fraglich.

Als Tim Hasbargen kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit in Rostock beim Aufkommen nach einem Wurf umknickte, an der Außenlinie zu Boden ging und sich sofort ans Fußgelenk fasste, schwante den Verantwortlichen der Steeples Böses – wenige Tage später bestätigten sich die Befürchtungen: zwei Außenbänder gerissen, das dritte eingerissen und ein Innenband gerissen. „Wenn nicht ein Wunder passiert, ist es für Tim das Saisonende“, sagt ein betrübter Trainer Domenik Reinboth, der die Erholungszeit für den Spieler auf vier bis sechs Wochen einschätzt. Seger Bonifant wird nicht so lange ausfallen. Der US-Amerikaner hatte sich vor der Partie in Rostock am Sprunggelenk verletzt. „Nichts ist gerissen, aber es ist stark überdehnt und entzündet“, sagt Reinboth. Ob er gegen Trier dabei ist, ließ der Trainer offen. „Wir arbeiten dran und tun alles dafür, aber tendenziell wird er eher nicht spielen“, so der Trainer am Mittwochabend.

Lange war das Team Ehingen Urspring in der seit Oktober dauernden ProA-Runde von gravierenden Verletzungen verschont geblieben, nun, ausgerechnet in der Schlussphase der Saison, erwischte es die Steeples. „Verletzungen kommen nie zum richtigen Zeitpunkt“, sagt Reinboth. „Aber das bringt der Leistungssport mit sich.“ Kurz vor Ende der Hauptrunde und mit Blick auf die möglichen Play-offs ist es jedoch umso bitterer – vor allem in Hasbargen und Bonifant „zwei Spieler auf der gleichen Position“ betrifft, „zwei Starter auf den Flügeln und unsere zwei besten Dreierschützen“.

Trainer Reinboth bedauert die Situation, hält sich aber nicht mit Wehklagen auf. „Wir können es ja nicht ändern.“ Für ihn geht es darum, wie sich der Ausfall von Hasbargen und womöglich ein weiteres Mal von Bonifant kompensieren lässt. „Wir werden noch kämpferischer zu Werke gehen“, sagt Reinboth. „In Rostock ist uns das in der zweiten Halbzeit gut gelungen.“ Auch dank Daniel Monteroso, der in der Vorbereitung oft Topscorer war, in der Punkterunde aber – nachdem Rayshawn Simmons und damit der vierte US-Amerikaner zum Team gestoßen war – ein Opfer der Ausländerregel war. Nur drei Ausländer dürfen in der ProA zur gleichen Zeit auf dem Spielfeld stehen. Aufbauspieler Simmons, Distanzschütze Bonifant und Inside-Spieler Tanner Leissner hatten die Nase vorn. Monteroso musste zurückstehen, kam auf weniger Einsatzzeit und Punkte als in den Testspielen vor der Saison. Rostock war die Ausnahme – Monteroso profitierte vom Fehlen Bonifants, stand mehr als 35 Minuten auf dem Feld und kam auf 21 Punkte, zweitbeste Ausbeute in der Mannschaft nach Leissner (22).

Ein vollständiger Ersatz für Hasbargen und Bonifant ist Monteroso aber nicht. „Er ist ein anderer Spielertyp, der was anderes ins Spiel bringt“, sagt Reinboth. Mehr Athletik, mehr Zug zum Korb, zudem ist Monteroso Linkshänder. „In Rostock hat Dan ein starkes Spiel gemacht“, sagt Reinboth. Ergänzt wird der Kader gegen Trier mit NBBL-Talenten, wobei der Trainer auch da keine große Auswahl hat. Franklyn Aunitz (Rückenprellung), Lucas Loth (Knieprobleme) und Tim Martinez (Gehirnerschütterung) pausierten zuletzt – offen, wer von ihnen gegen Trier im Steeples-Kader ist. Dabei ist, wie schon in Rostock, Kevin Strangmeyer. Der 18-Jährige hat am Samstag noch einen weiteren Termin – er ist fürs NBBL-Allstar-Game nominiert und wird am Samstag zum Allstar-Day in Trier fahren. „Wir freuen uns für ihn, das hat er sich verdient“, sagt Trainer Reinboth.

Trier seit fünf Spielen unbesiegt

Doch zunächst gilt die Aufmerksamkeit der Begegnung am Freitagabend gegen Trier. Beide Mannschaften sind punktgleich, die Gladiators liegen aufgrund des gewonnenen Hinrundenspiels (75:66) vor den Steeples. Beide wären mit einem Sieg sicher in den Play-offs. Eine weitere Parallele: Nicht nur Ehingen Urspring, sondern auch Trier muss zumindest auf einen wichtigen Spieler verzichten, Distanzwerfer Simon Schmitz ist verletzt. „Die Trierer haben aber eine andere Kaderbreite“, so Reinboth. „Da kommt dann ein Kylie Dranginis, der fast die gesamte Saison verletzt war, und macht gegen Heidelberg 18 Punkte.“ Drei davon per Dreier. Aus der Distanz gefährlich sind auch Kelvin Lewis, der für den Dreier-Contest beim Allstar-Day nominierte Jermaine Bucknor und Stefan Ilzhöfer – beim 82:78 in Heidelberg verwandelten die Gladiators zwölf von 23 Dreier-Würfen, eine Trefferquote von mehr als 50 Prozent. Mit Ex-Steeples-Profi Johannes Joos und Till Gloger sei Trier aber auch unterm Korb stark besetzt, sagt Reinboth. Hinzu kommt, dass die Gladiators derzeit einen Lauf haben, fünfmal in Folge blieben sie erfolgreich. Es wäre aber nicht die erste Serie, die das Team Ehingen Urspring in dieser Saison beendet.