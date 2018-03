Steeples rutschen in die Abstiegsränge

Ehingen hält zusammen war die Devise am 28. Spieltag in der Basketball-ProA. Die Steeples empfingen den Tabbellendritten, die MLP Academics aus Heidelberg. Die Stimmung war euphorisch, die 1000 Zuschauer in der JVG-Sporthalle sahen ein hochklassiges, intensives Basketballspiel. Leider musste man sich dem Favoriten aus der schönen Studentenhochburg mit 80:82 geschlagen geben. Durch den zeitgleichen Sieg der Baunach Young Pikes in Ulm gegen die Orange Academy, rutschen die Steeples somit auf den 15. Tabellenplatz.

Der Anfang war ausgeglichen. Steeples-Center Bradley Hayes machte sechs seiner 19 Punkte bereits in den ersten drei Spielminuten. Das erste Highlight war der Alley-Oop Pass von Davonte Lacy auf Kevin Yebo zur 10:9 Führung. Ehingen ließ den Gästen sehr viele einfache Treffer zu, mit 19:22 trennte man sich nach dem ersten Viertel.

Heidelberg kam im zweiten Viertel besser ins Spiel. Nach einem 6:0-Lauf zum 21:28 nahm Steeples-Trainer Domenik Reinboth seine erste Auszeit. Jonathan Malu kämpfte um jeden Ball an den Brettern und konnte schon sechs Rebounds verbuchen. Heidelberg war schwer auszurechnen und das Punktekonto war bei den Gästen sehr ausgeglichen. Mit 36:47 konnten die Heidelberger sich zur Halbzeitpause absetzen. Heidelberg zur Halbzeit mit einer hohen Trefferquote von 61 Prozent.

Ehingen kam sehr stark ins dritte Viertel und startete einen 15:0-Lauf zur 51:47-Führung. Heidelberg konnte erst nach sechseinhalb gespielten Minuten durch Niklas Würzner seine ersten Punkte verbuchen. Die Führung wechselte dann mehrmals und Basti Schmitt konnte kurz vor Ende einen Dreier zum 58:57 erzielen.

Im letzten Viertel erzielte Ehingens US-Center nach wenigen Sekunden einen Dunking zum 60:57. Die Stimmung in der Halle war am überkochen, Seger Bonifant konnte mit vielen Einzelaktionen überzeugen. Nichts hielt die Zuschauer mehr auf ihren Sitzen und das Niveau der Partie war am höchsten Punkt angelangt. Die Heidelberger konnten sich aber am Schluss besser durchsetzen und bewahrten einen kühlen Kopf. Ehingen hatte am Schluss das Quäntchen Glück gefehlt, das Spiel hat zwei Sieger verdient. Mit 80:82 musste man sich dem Favoriten geschlagen geben.

Heidelbergs Trainer Frenki Ignjatovic sagte nach dem Spiel: „Man kann sich bei dem Sieg heute nicht so freuen wie bei anderen Siegen. Ehingen haben wir nun auf einen Abstiegsplatz gebracht. Ich drücke dem sympathischen Verein mit dem tollen Umfeld die Daumen, dass sie es doch noch schaffen.“ Das Fazit von Steeples-Trainer Domenik Reinboth lautete: „Vielen Dank für die tolle Unterstützung heute in der Halle. Wir haben ein sensationelles drittes Viertel gespielt. Der entscheidende Moment war kurz vor Schluss als wir anstatt zu punkten einen Ballverlust machten, wo der Gegner im Konter dann noch erfolgreich war. Wir fahren jetzt mit erhobenem Haupt am Samstag nach Karlsruhe.“