Steeples: Reinboth zufrieden mit den ersten Testspielen

Die Zweitliga-Basketballer des Teams Ehingen Urspring haben ihr erstes Vorbereitungsspiel beim BBL-Klub Bayreuth am Freitagabend vor rund 900 Zuschauern mit 71:105 verloren. Rund 30 Fans sahen dann am Sonntag den 84:54-Erfolg der Steeples im zweiten Test am Sonntagabend in Urspring gegen KIT Karlsruhe (1. Regionalliga).

In beiden Spielen war die Mannschaft von Cheftrainer Domenik Reinboth nicht in voller Besetzung: Gegen Bayreuth fehlten Seger Bonifant und der junge Franklyn Aunitz, zwei Tage später gegen Karlsruhe war Bonifant wieder dabei, während Kevin Yebo von Reinboth eine Pause bekam – der 22-Jährige war tags zuvor an der Seite von NBA-Star Dennis Schröder in Hamburg deutscher 3x3-Meister geworden. Ebenfalls am Sonntag nicht dabei war der Jüngste im ProA-Team der Steeples, Jugend-Nationalspieler Mathias Groh.

Beim ebenfalls nicht in bester Besetzung angetretenen Bundesligisten Bayreute hielt das Team Ehingen Urspring am Freitag zum Abschluss der ersten Trainingswoche eine Halbzeit sehr gut mit und entschied nach 22:31-Rückstand nach dem ersten Viertel den zweiten Abschnitt sogar für sich (17:16) – zur Pause lag Bayreuth somit 47:39 vorn. Dann legte der Bundesligist zu, erzielte im dritten Viertel 37 Punkte und baute seinen Vorsprung auf 84:55 aus. Der letzte Abschnitt war ausgeglichener als der vorangegangene (21:16 für Bayreuth).

Topscorer bei der Mannschaft von Cheftrainer Domenik Reinboth war der US-Amerikaner Dan Monteroso mit 19 Punkten, Kevin Yebo kam auf 14 Punkte (und acht Rebounds) und der wenige Tage zuvor verpflichtete Tanner Leissner auf zehn Zähler. Außerdem punkteten Gianni Otto (8, dazu acht Assists), Kevin Strangmeyer (7), Tim Hasbargen (6), Dominique Uhl (4) und Mathias Groh (3). Bayreuths Bester war Hassan Martin (21 Punkte/9 Rebounds).

Andere Vorzeichen herrschten gegen Karlsruhe: Nun waren die Steeples der klare Favorit und sie gaben auch von Beginn an die Marschrichtung vor. In der temporeichen ersten Halbzeit lag der Zweitligist nach den ersten zehn Minuten 28:17 vorn und zur Halbzeit 52:32. Nach der Pause wirkte das Team Ehingen Urspring zunächst schwerfällig, etliche Fehler sorgten dafür, dass das dritte Viertel mit 11:14 zum Zwischenstand von 63:46 verloren ging.

Deutlich besser lief es wieder im letzten Abschnitt, den die Steeples klar mit 20:8 für sich entschieden. Reinboth hatte von Beginn an viel gewechselt, sodass alle Spieler auf eine ordentliche Einsatzzeit kamen. Auch punkteten alle Spieler. Erfolgreichster Werfer war, wie schon am Freitag gegen Bayreuth, der neu verpflichtete US-Amerikaner Dan Monteroso (23), auf eine zweistellige Ausbeute kamen zudem Dominique Uhl (15), Seger Bonifant (14) und Tanner Leissner (13/zudem 9 Rebounds).

Domenik Reinboth war mit der Offensivleistung seiner Mannschaft zufrieden, insbesondere mit der Wurfausbeute (bei Zwei-Punkt-Würfen: 74 Prozent, bei den Dreiern: 43 Prozent). Defensiv dagegen mahnte Reinboth eine stärkere Aggressivität an. „Alles in allem war es guter Test, aus dem wir Selbstvertrauen ziehen können“, so der Trainer. Auch der Auftritt in Bayreuth hatte ihm gefallen. Ohne Seger Bonifant und dem vierten US-Amerikaner, der in den nächsten Tagen in Ehingen eintreffen soll, „haben wir uns gut verkauft“.