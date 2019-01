Steeples peilen fünften Sieg in Folge an

Eine kurze Reise zum Auswärtsspiel hat das Team Ehingen Urspring am Samstag, 26. Januar, vor sich. Am 20. Spieltag der Zweiten Basketball-Bundesliga ProA sind die Steeples zu Gast bei den Tigers Tübingen (Spielbeginn: 20 Uhr). Beide Städte liegen nicht weit voneinder entfernt, während beide Vereine in der ProA derzeit Welten trennen. Doch anders als vor der Saison erwartet, mischt Außenseiter Ehingen Urspring als Tabellenfünfter im Kampf um die Play-offs mit und BBL-Absteiger Tübingen bangt um den Verbleib in der Liga.

Seit 2004 hatten die Tübinger ununterbrochen in der Basketball-Bundesliga gespielt, ehe sie 2018 abgeschlagen den letzten Platz belegten und in die ProA abstiegen. Mit einer runderneuerten Mannschaft und mit dem neuen Trainer Aleksandar Nadjfeji wollten die Tigers in der zweithöchsten Spielklasse rasch Fuß fassen und in den Kampf um die besten Plätze eingreifen, doch daraus wurde es nichts. Im Gegenteil. Mit nur sieben Siegen aus 19 Spielen belegen die Tigers Rang 13, der Vorsprung zur Abstiegszone beträgt gerade einmal vier Punkte.

Zwar ist auch der achte und damit letzte Play-off-Platz nicht in unerreichbarer Ferne (aktuell sechs Punkte Rückstand), doch deutet derzeit wenig darauf hin, dass der Mannschaft den Sprung in die obere Tabellenhälfte noch gelingt. Dreimal in Folge gingen die Tigers zuletzt leer aus, wenn auch gegen starke Gegner: in Nürnberg und Heidelberg sowie zu Hause gegen Rostock. Das anstehende Heimspiel gegen Ehingen Urspring hat für die Tübinger nach eigenen Angaben richtungsweisenden Charakter. „Will man die Play-offs noch erreichen, müssen dringend Siege her“, schreiben die Tigers vor dem Derby.

Matchwinner Bonifant

Das erste Aufeinandertreffen der Nachbarn im November verlor der BBL-Absteiger in Ehingen mit 91:104 – und hat vor allem einen Steeples-Profi noch in Erinnerung: Seger Bonifant stellte in dieser Partie mit 39 Punkten (davon neun Dreier bei zwölf Versuchen aus der Distanz) seine persönliche Saison-Bestmarke auf. Auch vor einer Woche gegen Karlsruhe war auf den US-Amerikaner Verlass: 24 Punkte steuerte Bonifant zum souveränen 93:72 der Steeples bei. Unabhängig von der Ausbeute einzelner Spieler war der überraschend deutliche Erfolg über die ambitionierten Karlsruher das Ergebnis einer starken Teamleistung – wie zuvor schon die Siege gegen Hagen, Nürnberg und Quakenbrück.

Seit vier Spielen sind die Steeples ungeschlagen, haben in der Rückrunde der ProA-Hauptrunde und im Jahr 2019 noch keine Punkte abgegeben. Trainer Reinboth warnt aber vor Nachlässigkeiten, die Begegnung mit dem Tabellen-13. Tübingen ist für ihn alles andere als ein Sebstläufer. „Wir müssen ruhig bleiben und nicht denken, dass wir hinfahren und die Punkte mitnehmen, weil Tübingen die letzten Spiele verloren hat“, so Reinboth.

Konzentration fordert der Trainer von seinen Spielern gegen eine Tübinger Mannschaft, die vor allem auf den Guard-Positionen stark besetzt sei und körperlich gegenüber dem dem Team Ehingen Urspring im Vorteil ist. Aber diese Situation ist für die Steeples nicht neu; bisher wussten sie damit umzugehen und sich dank ihrer Stärken – vor allem gedankliche sowie Handlungsschnelligkeit, Einsatzfreude und Teamgeist – in elf ihrer 19 Spiele durchzusetzen. „Ehingen ist im Fastbreak sehr gefährlich. Also müssen wir in der Transition-Defense voll da sein“, so die Lehre von Tigers-Profi Reed Timmer aus dem Vorrundenspiel in Ehingen.

Trainer-Rückkehrer Kämpf

Derzeit arbeite man „an neuen Grundprinzipien im Angriff und in der Verteidigung“, so Timmer weiter. Nicht verwunderlich, da die Tigers seit knapp zwei Wochen einen neuen Trainer haben. Der Verein trennte sich von Nadjfeji und verpflichtete Georg Kämpf. Der 62-jährige Kämpf ist in Tübingen bestens bekannt, war dort bereits drei Spielzeiten lang Trainer und stieg 1992 und 2004 mit dem Verein ins Oberhaus auf. Das erste Spiel unter Kämpf verloren die Tigers in Heidelberg, nun soll zu Hause gegen Ehingen Urspring ein Sieg her. Er erwarte ein „hungriges Tigers-Team, das mit dem neuen Trainer versuchen wird, die Wende einzuleiten“, sagt Domenik Reinboth.

Für den Coach der Steeples geht es darum, die Serie von zuletzt vier Siegen auszubauen. Mit Saisonerfolg Nummer zwölf wäre das Ziel Nichtabstieg für Ehingen Urspring wohl schon vor Beginn des letzten Drittels der Hauptrunde erfüllt, Reinboth stehen im Derby in Tübingen alle Spieler zur Verfügung, sofern es kurzfristig keine Ausfälle gibt. Wie gegen Karlsruhe sollen auch wieder vier Nachwuchsspieler im Kader sein. Die schon erfahreneren Kevin Strangmeyer und Franklyn Aunitz dürften gesetzt sein, bei den anderen werden die Trainingseindrücke ausschlaggebend sein.