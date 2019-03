Steeples lösen Pflichtaufgabe

Zum Auftakt des Doppelspieltages in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProA hat das Team Ehingen Urspring seine Hausaufgabe gegen Schlusslicht Baunach Young Pikes gelöst. Die Steeples besiegten das Farmteam des Bundesligisten Bamberg mit 88:71. In der ersten Halbzeit tat sich der Gastgeber phasenweise schwer, setzte sich nach der Halbzeit aber ab und gewann letztlich sicher.

„Es war kein leichtes Spiel für uns, das Ergebnis ist ein wenig trügerisch“, sagte Steeples-Trainer Domenik Reinboth. Durch den kürzlich erfolgten Trainerwechsel bei den Young Pikes – Mario Dugandzic folgte auf Felix Czerny, von dem sich der Verein getrennt hatte – sei es schwierig gewesen, sich auf den Gegner einzustellen. „Das hat man in der ersten Halbzeit gemerkt“, so Reinboth. Mehrmals hatte im ersten Viertel die Führung gewechselt; wenige Sekunden vor Ablauf der ersten zehn Minuten sah es so aus, als würden die Gäste den ersten Abschnitt für sich entscheiden, doch dies verhinderte Seger Bonifant mit dem ersten erfolgreichen Dreier der Steeples in diesem Spiel zum 20:19. Und weil der US-Amerikaner, am Ende mit 22 Punkten Topscorer des Abends, gefoult wurde, gab es einen Bonus-Freiwurf. Bonifant nutzte ihn zum 21:19.

Im zweiten Abschnitt legten sich die Steeples ein kleines Polster zu – auch dank Daniel Monteroso, der mit fünf Punkten innerhalb von einer Minute den Vorsprung auf 28:22 ausbaute. Wenig später sorgte Monteroso mit seinem Korb zum 34:26 für die erste Acht-Punkte-Führung der Heimmannschaft. Kurz sah es danach aus, als würden sich die Steeples in der Schlussphase der ersten Halbzeit noch deutlicher absetzen, doch Fehlwürfe, Ballverluste und Abstimmungsprobleme in der Defensive sorgten dafür, dass Baunach wieder herankam. Nach zwei Dunkings von Daniel Keppeler ohne große Gegenwehr und in kurzer Folge zum 34:32 hatte Trainer Reinboth, der zuvor schon einmal laut geworden war, genug: Er nahm eine Auszeit. Es half, die Steeples stellten rasch auf 41:35, zur Halbzeit stand es 43:37.

„Baunach war in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe“, sagte Reinboth. Dies ließ sich von Halbzeit zwei nicht mehr sagen. Tanner Leissner eröffnete das dritte Viertel mit einem Korb und einem Freiwurf zum 46:37 und der Vorsprung der Steeples wuchs in der Folge weiter an. Beim 50:39 nach einem Fastbreak mit Korberfolg von Kevin Yebo lagen beide Mannschaften erstmals mehr als zehn Punkte auseinander. Zwölf Punkte war der größte Vorsprung im dritten Abschnitt (beim 58:46 und 60:48), nach 30 Minuten hieß es 64:57.

Im Schlussviertel setzte Gianni Otto die ersten Glanzlichter mit zwei Dreiern zum 72:59. Kurz darauf traf auch Seger Bonifant erneut aus der Distanz – und später noch einmal. Am Ende hatten die Steeples 54 Prozent ihrer Dreier verwandelt (sieben von 13 Versuchen), deutlich mehr als Baunach (33 Prozent, fünf von 15). „Wenn der Gegner mehr als 50 Prozent seiner Dreier trifft, dann wird es schwer“, sagte Young-Pikes-Trainer Mario Dugandzic und ergänzte. „Wenn man auch das Reboundduell mit mit 20 verliert, dann gibt es auswärts nichts zu holen.“ Mit 42:22 hatte Ehingen Urspring im Rebound die Nase klar vorn. Unter dem eigenen Korb räumte das Team fast alles ab, gerade einmal zwei Offensivrebounds holten die Gäste.

Die Steeples steuerten in der zweiten Halbzeit einem ungefährdeten Sieg entgegen und daran änderten auch die vielen Wechsel nichts, die Reinboth vornahm. Mit Blick auf die nächste Aufgabe bereits am Sonntag in Chemnitz gönnte der Trainer seiner ersten Fünf viele Pausen – mit Ausnahme von Bonifant, der mehr als 33 Minuten auf dem Feld stand. Außer ihm kam nur ein Spieler, Rayshawn Simmons, auf mehr als 25 Minuten (25:18). Weil fast alle Spieler mindestens 15 Minuten im Einsatz waren, verwunderte es nicht, dass gleich sechs Akteure der Steeples auf eine zweistellig Punktzahl kamen.