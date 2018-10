Steeples kommen gegen Schalke 04 nicht in Tritt

In der Basketball ProA haben die Steeples am Sonntagabend in Oberhausen gegen Schalke 04 mit 68:71 (27:34) verloren. Damit wurde es nichts mit dem dritten Sieg in Folge.

Die ersten beiden Viertel konnten nicht nach dem Geschmack des Ehinger Trainers Domenik Reinoth gewesen sein. Die Steeples ließen sich zwar nicht „abhängen“, rannten aber immer einem Vorsprung der Schalker hinterher. Folgerichtig stellten die Königsblauen im zweiten Viertel Korb um Korb eine immer höhere Führung her, mit 34:27 ging es in die Halbzeitpause.

Im dritten Viertel wurde es dann immer enger. Die Steeples kämpften sich heran und übernahmen beim Stand von 46:48 aus Sicht der Gastgeber erstmals die Führung in dieser Partie. Doch die erfahrene Truppe aus Schalke ließ das nicht lange auf sich sitzen. Schalkes Tibor Taras holte sich mit einem Dreier die Führung zurück (49:48). Danach leisteten sich die Steeples viele einfache Ballverluste, die von den Schalkern allerdings nicht genutzt werden konnten. Mit 53:48 ging es dann in das letzte Viertel – und das hatte es in sich. Fünf Minuten vor der Schlusssirene lagen die Ehinger mit 61:50 zurück und hatten dann die effektivste Phase ihres Spiels. Rayshawn Simmons leitete diese gute Phase mit einem Dreier ein und Tanner Leissner stellte 1.20 Minuten vor dem Ende auf 64:63 für die Steeples. Doch dann kam wieder Schalkes Tibor Taras, vor dem Reinboth bereits gewarnt hatte. Taras setzte zum Dreier an, stellte auf 66:64 für Schalke und Kevin Yebo glich wieder aus zum 66:66. Die Steeples stellten derweil auf Pressing um und mussten foulen.

Zwölf Sekunden vor dem Ende stellte Schalkes Patrick Carney auf 68:66, die Steeples foulten und die Schalker waren stark an der Freiwurflinie, was am Ende zum Sieg reichte und entscheidend war.

Ein Faktor der Niederlage war aber auch, dass Schalke Seger Bonifant, den 39-Punkte-Mann aus dem Tübingen-Spiel, neutralisierte. Bonifant kam auf keinen einzigen Punkt.