Steeples hadern mit sich – Lions rutschen aus Play-off-Rängen

Eine Woche zuvor hatte das Team Ehingen Urspring die Heidelberger von Rang vier der Zweiten Basketball-Bundesliga ProA verdrängt, weil die Steeples gegen Paderborn gewonnen und die MLP Academics in Rostock verloren hatten. Durch den Derbysieg von Heidelberg am Sonntag tauschten beide Mannschaften wieder die Plätze. Das mag sich bald wieder ändern: Heidelberg hat nun drei Auswärtsspiele vor sich (in Quakenbrück, Baunach und Paderborn), während die Steeples in den kommenden zwei Wochen zweimal Heimrecht haben – aber auch das unterm Strich schwierigere Programm (Baunach und Hamburg zu Hause, Chemnitz auswärts). Deshalb ist längst nicht ausgemacht, dass Heidelberg und Ehingen Urspring den vierten Platz, der in der ersten Play-off-Runde Heimvorteil im ersten und in einem entscheidenden fünften Spiel verspricht, unter sich ausmachen. Dafür ist die Hauptrunde noch zu lange und Steeples-Trainer Domenik Reinboth betont ohnehin unermüdlich, nur von Spiel zu Spiel zu schauen. Von den Play-offs als neues Ziel, nachdem der Abstieg seit Wochen kein Thema mehr ist, spricht man bei den Steeples weiterhin bestenfalls hinter vorgehaltener Hand. Verständlich, denn der Abstand zu Platz neun, dem ersten Nicht-Play-off-Platz, beträgt seit dem Wochenende nur noch vier Punkte.

Für den Heidelberger Trainer Branislav „Frenki“ Ignjatovic dagegen scheint schon festzustehen, dass nicht nur für seine Mannschaft, sondern auch für Ehingen Urspring die Saison mit der Hauptrunde nicht endet. „Ich habe das Gefühl, dass wir die Play-offs verdient haben“, sagte Ignjatovic nach Heidelbergs 85:81-Sieg am Sonntag im Derby. Aber auch „Ehingen ist ein super starkes Team, das in den Play-offs bestehen kann“.

Sein Lob für den Gegner wäre nicht kleiner ausgefallen, hätten die Steeples das Derby gewonnen. Nach einem Gästesieg sah es auch lange aus, die Academics führten nur in der Anfangsphase und in den letzten zweieinhalb Minuten. „Es ist kein Beinbruch, beim Tabellenvierten zu verlieren“, so Steeples-Trainer Reinboth. Aber ärgerlich war es nach dem Verlauf schon. Reinboth haderte, wie schon in den vorangegangenen Spielen, mit den technischen Fehlern und den vielen Ballverlusten seines Teams. „Es hat sich wieder ein leichter Schlendrian eingeschlichen.“ In den Spielen davor hatte dies keine Folgen, die Steeples gewannen trotzdem, diesmal rächte es sich.

Reinboth anerkannte auch einen gegnersichen Schachzug, der mit über den Ausgang des Derbys entschied. Heidelberg hatte Probleme mit den Fouls seiner großen Spieler, Niklas Ney war früh mit drei Fouls belastet, in der zweiten Halbzeit kam Dan Oppland mit vier Fouls dazu. Ignjatovic versetzte Shyron Ely, nominell ein Shooting Guard, auf Position vier. „Mit der Umstellung von Shy Ely auf die Power-Forward-Position konnten wir den Temponachteil gegenüber Ehingen egalisieren und haben dann besser verteidigt“, so Ignjatovic. Auch dank Ely, der besonders ein Auge auf Kevin Yebo warf und in Halbzeit zwei die Kreise des erfolgreichsten Steeples-Spielers einschränkte.

Shyron Ely war nicht nur in der Defensive, sondern auch in der Offensive ein entscheidender Mann. „Mit ihm hatten sie einen zusätzlichen Shooter auf dem Feld“, sagte Reinboth. Die Steeples kamen damit nicht klar. „Wir haben keine Lösungen gefunden“, so der Steeples-Coach. Ely, der mit einem Dunking zum 77:75 Heidelberg erstmals nach langer Zeit wieder in Führung brachte, leitete zusammen mit dem in der Schlussphase ungemein treffsicheren Eric Palm (Reinboth: „Er ist, wie man sagt, am Ende richtig heißgelaufen“) den Umschwung ein. Ely und Palm waren neben ihrem US-amerikanischen Teamkollegen Jaleen Smith mit je 16 Punkten die besten Werfer der Academics.

Ein baden-württembergisches Derby gab es am 24. Spieltag der ProA-Hauptrunde auch in Kirchheim. Hier setzten sich die heimischen Knights mit 87:79 gegen die Karlsruhe Lions durch, die aus den Play-off-Rängen rutschten. Für Karlsruhe war es die dritte Niederlage in Folge, woran auch die 22 Punkte von Ex-Steeples-Profi Davonte Lacy, einmal mehr Topscorer seines Teams, nichts änderten. Für die Lions droht die mit vielen Misserfolgen schlecht begonnene Runde auch unbefriedigend zu Ende zu gehen. Wenige Tage vor dem Spiel in Kirchheim hatten die Karlsruher bekannt gegeben, dass sie für den Rest der Runde auf Center Maurice Pluskota verzichten zu müssen, der am Schienbein operiert wurde. „Sein Ausfall in dieser Phase der Saison ist ein empfindlicher Verlust“, so Abteilungsleiter Danijel Ljubic.

Während die Karlsruher wanken, scheinen die Niners Chemnitz wieder auf festen Füßen zu stehen. Wegen verletzter Spieler war der Spitzenreiter zuletzt mit kleinem Aufgebot unterwegs und hatte auch manch’ unerwartete Niederlage, doch die zurückliegende baden-württembergische Woche bescherte den Sachsen zwei Siege – erst in Karlsruhe und nun bei den zuvor sehr erfolgreichen Tigers Tübingen. Mit 98:80 gewann Chemnitz beim BBL-Absteiger deutlich, woran Lukas Wank seinen Anteil hatte. Der Guard warf aus dem Feld neunmal auf den Tübinger Korb – und zielte nicht einmal daneben. Auf 21 Punkte kam Wank, der zweitbeste Wert hinter seinem Teamkollegen Ivan Elliott (27 Zähler/Trefferquote: 73 Prozent).

Die Niners beeindruckten nicht nur durch gute Abschlüsse und Konstanz (sie entschieden in Tübingen alle vier Viertel für sich), sondern auch durch eine sehr geringe Zahl an Ballverlusten: Nur acht gab es gegen die Tigers. Davon sind die Steeples, die am kommenden Sonntag zum Abschluss eines Wochenendes mit zwei Spieltagen innerhalb von drei Tagen in Chemnitz antreten, derzeit ein gutes Stück weit entfernt. (aw)