Steeples gewinnen ihr letztes Testspiel

Der Basketball-Zweitligist Team Ehingen Urspring hat sein letztes Spiel in der Vorbereitung auf die bevorstehende ProA-Saison für sich entschieden. Die Steeples setzten sich am Sonntagabend in der JVG-Halle gegen den Ligakonkurrenten Nürnberg Falcons durch einen erfolgreichen Drei-Punkte-Wurf von Seger Bonifant mit 75:74 durch.

Zeitweise hatte es nach einem deutlicheren Erfolg der Heimmannschaft ausgesehen gegen die von Ralph Junge trainierten Gäste, die nicht in Bestbesetzung angetreten waren. Bei den Steeples dagegen fehlte nur der NBBL-Spieler Dejan Puhali. Ehingen Urspring erwischte einen Traumstart mit einem 10:0-Lauf – Junge nahm früh eine Auszeit. Aber das Team von Trainer Domenik Reinboth hielt Nürnberg auf Distanz, führte nach dem ersten Viertel 20:14.

Mit sieben Punkten in Folge rissen die Franken die Führung erstmals an sich (21:20) und sie hatten auch in der Folge noch dreimal die Nase vorn. Doch nach einem Schlussspurt stand es zur Halbzeit 36:31 für den Gastgeber. Im Laufe des dritten Viertels setzten sich die Steeples ab und lagen nach 30 Minuten 57:45 vorn. Gianni Otto erhöhte durch drei verwandelte Freiwürfe zu Beginn des letzten Abschnitts auf 60:45.

Beim 66:56 sechs Minuten vor Ende sah es immer noch nach einem ungefährdeten Erfolg von Ehingen Urspring aus, ehe es die Nürnberger mit Aggressivität in der Verteidigung versuchten – mit Erfolg: Die Steeples taten sich in der Offensive schwer, während die Falcons Punkt um Punkt aufholten und beim 66:66 erstmals wieder gleichauf und kurz darauf mit 70:66 in Führung waren. Das Team von Reinboth zog nach und glich aus (70:70). 16 Sekunden vor Schluss traf Nürnberg zum 74:72, ehe Bonifant mit einem Dreier den Steeples die Führung bescherte. Der letzte Nürnberger Versuch von Falcons-Zugang Marcell Pongo prallte vom Korbrand zurück ins Feld.

Im Großen und Ganzen sei er zufrieden“, sagte Steeples-Trainer Domenik Reinboth nach dem Spiel, in dem er – gegen einen Ligakonkurrenten und mit Spähern des kommenden Gegners Tübingen auf der Tribüne – nicht alle Karten auf den Tisch gelegt, auf manche Spielzüge verzichtet und sehr viel gewechselt hatte, um allen Akteuren möglichst viel Einsatzzeit zu geben. Einzig, dass sein Team in kurzer Zeit einen 15-Punkte-Vorsprung verspielt hatte, missfiel ihm. „Da gab es einen 8:0-Lauf von Nürnberg in einer Minute“, so Reinboth. So „fahrlässig“ dürfe man keinen Vorsprung hergeben. „Daraus müssen wir lernen.“

Das nächste Spiel der Steeples ist dann schon ihr Auftaktspiel in der ProA. Am 23. September, 17 Uhr, ist der BBL-Absteiger Tübingen zu Gast in der JVG-Halle. Ein Wiedersehen mit Nürnberg in der Liga gibt es am 1. November, ebenfalls in Ehingen.